महिला टी20 विश्व कप: 'हम मजबूती के साथ आएंगे', इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान

लंदन, 3 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का टी20 विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। दक्षिण अफ्रीका को गुरुवार को 'द ओवल' में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का महिला टी20 विश्व कप 2026 में सफर समाप्त हो गया। दक्षिण अफ्रीका की हार के बाद हेड कोच मंडला माशिम्बी का कहना है कि टीम और मजबूत होकर उभरेगी।
मैच के बाद माशिम्बी ने कहा, "आप बस हारते हैं और सीखते हैं। हमने इस विश्व कप में बहुत कुछ सीखा है। हम ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएंगे और ऐसी चीजें करेंगे जो हमें एक टीम के तौर पर और भी खतरनाक और बेहतर बनाएंगी। हमें पता है कि हमारी कमियां कहां हैं, और हम असल में बस इतना ही कर सकते हैं। हम नतीजे नहीं बदल सकते। यह आगे बढ़ने के लिए हमारी मेहनत के बारे में है। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि जब हमें वर्ल्ड कप या आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलने का दूसरा मौका मिले, तो हम दूसरी टीमों के साथ मुकाबला कर रहे हों।"
दक्षिण अफ्रीका बेशक फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। ओपनर तंजामिन ब्रिट्स 225 रन बनाकर टीम की शीर्ष स्कोरर रहीं। वहीं, अनुभवी गेंदबाज मारिजेन कैप और शबनीम इस्माइल, दोनों ने छह मैचों में आठ-आठ विकेट लिए।
माशिम्बी ने अनुभवी गेंदबाज इस्माइल का भी समर्थन करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि वह अभी भी लंबे समय तक खेलने के लिए तैयार हैं। उन्हें फैसला लेना होगा। वह अभी भी दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं।"
दक्षिण अफ्रीका के कोच ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी टीम नई गेंद के साथ कैप और इस्माइल पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। हालांकि, उन्होंने माना कि गेंदबाजी आक्रमण में विविधता की कमी थी और फ्रंटलाइन स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा के लिए बेहतर सपोर्ट की जरूरत थी।
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे एक जैसे गेंदबाज थे। टीमें समझ सकती थीं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। शबनीम और कैप नई गेंद से किसी भी टीम पर दबाव डाल सकते हैं, और हम यही कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हम ऐसे खिलाड़ी को लाने के लिए प्रक्रिया बनाएं जो बेहतर प्रदर्शन कर सके।"
माशिम्बी ने कहा कि हम अगले आईसीसी टूर्नामेंटों में और मजबूती के साथ आएंगे।