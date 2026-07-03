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विंबलडन: नाओमी ओसाका ने कसाटकिना को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 03, 2026, 04:35 PM
विंबलडन: नाओमी ओसाका ने कसाटकिना को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई

लंदन, 3 जुलाई (आईएएनएस)। नाओमी ओसाका ने शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार विंबलडन के चौथे दौर में जगह बना ली। 14वीं वरीयता प्राप्त जापानी स्टार ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया कसाटकिना को मात्र 65 मिनट में 6-1, 6-3 से हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने करियर का नया अध्याय लिखा। इस जीत के साथ ओसाका ने चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में दूसरे सप्ताह तक पहुंचने की उपलब्धि भी हासिल कर ली।

ग्रास कोर्ट पर यह ओसाका का अब तक का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन रहा। उन्होंने पूरे मुकाबले में केवल चार गेम गंवाए और शुरुआत से ही मैच पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखा। उनकी दमदार सर्विस और सटीक ग्राउंडस्ट्रोक्स के सामने कसाटकिना पूरी तरह बेअसर नजर आईं। पहले सेट में ओसाका ने अपनी सर्विस पर केवल पांच अंक गंवाए और 6-1 से सेट अपने नाम किया।

दूसरे सेट में कसाटकिना ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने लंबी रैलियों में ओसाका को उलझाया और अपने फोरहैंड से कुछ शानदार विनर्स लगाए। एक बेहतरीन लॉब की मदद से उन्होंने स्कोर 3-3 से बराबर भी कर लिया। हालांकि, सातवें गेम में ओसाका ने दबाव झेलते हुए तीन ड्यूस के बाद सर्विस ब्रेक हासिल किया और 4-3 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने कोई मौका नहीं गंवाया और लगातार दो गेम जीतकर मुकाबला सीधे सेटों में समाप्त कर दिया।

यह दोनों खिलाड़ियों के बीच घास के कोर्ट पर पहली भिड़ंत थी, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। ओसाका ने कसाटकिना के खिलाफ अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 4-0 कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों के बीच खेले गए नौ सेटों में से आठ अपने नाम किए हैं, जो इस प्रतिद्वंद्विता में उनकी स्पष्ट बढ़त को दर्शाता है।

27 वर्षीय ओसाका अब उन 31 सक्रिय खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में जगह बनाई है।

--आईएएनएस

पीएके