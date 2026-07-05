विंबलडन: क्रेजिसिकोवा को शिकस्त देकर तीसरी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं मुचोवा

लंदन, 5 जुलाई (आईएएनएस)। चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने रविवार को चौथे दौर के रोमांचक मुकाबले में हमवतन बारबोरा क्रेजिसिकोवा को 7-5, 5-7, 6-3 से मात देकर अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

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विंबलडन को छोड़कर हर ग्रैंड स्लैम के कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने वालीं मुचोवा ने लंदन में लगातार चार बार पहले दौर में बाहर होने का निराशाजनक सिलसिला तोड़ा। उन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक चले मुकाबले में कामयाबी हासिल की। ​​बैड होमबर्ग ओपन में खिताब जीतने के बाद यह उनकी लगातार आठवीं जीत थी और अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेंका या चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका में से किसी एक से होगा।

मैच का पहला सेट कड़ा मुकाबला वाला रहा। दोनों खिलाड़ियों ने कई ब्रेक प्वाइंट्स बचाए, लेकिन आखिरकार मुचोवा ने 12वें गेम में बाजी मार ली। उन्होंने अपने पहले सेट प्वाइंट भुनाते हुए 7-5 से बढ़त हासिल की। 28 वर्षीय मुचोवा आसान जीत की ओर बढ़ती दिख रही थीं जब उन्होंने दूसरे सेट के छठे गेम में सर्विस ब्रेक करके 5-2 की मजबूत बढ़त बना ली।

हालांकि, क्रेजिसिकोवा ने जबरदस्त वापसी की। कई बार हार की कगार पर पहुंचने के बाद, 2024 विंबलडन चैंपियन ने लगातार पांच गेम जीते। उन्होंने दूसरा सेट 7-5 से अपने नाम करते हुए मैच को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया।

मुचोवा ने फाइनल सेट में तेजी से जवाब दिया। स्कोर 1-1 से बराबर होने के बाद, उन्होंने अगले तीन गेम में दबदबा बनाया और सिर्फ एक प्वाइंट गंवाकर 4-1 की बढ़त बना ली। मैच के आखिरी दौर में क्रेजिसिकोवा शारीरिक रूप से संघर्ष करती नजर आईं। मुचोवा ने संयम बनाए रखा और अपनी सर्विस पर मैच जीतकर अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की की।

मुचोवा ने 50 विनर्स लगाए और सिर्फ 29 अनफोर्स्ड एरर किए। वहीं, क्रेजिसिकोवा ने 24 विनर्स लगाए, लेकिन 32 अनफोर्स्ड एरर की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। मुचोवा की इस जीत ने एक और शानदार सिलसिला भी जारी रखा है; उन्होंने दूसरी चेक खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 11 डब्ल्यूटीए टूर-लेवल मैच जीते हैं।

--आईएएनएस

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