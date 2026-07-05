विंबलडन: जोकोविच ने फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा, साफियुलिन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

लंदन, 5 जुलाई (आईएएनएस)। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रविवार को विंबलडन में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। उन्होंने चौथे दौर के मुकाबले में क्वालिफायर रोमन साफियुलिन को 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और इसके साथ ही विंबलडन के इतिहास में पुरुष एकल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए।

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सेंटर कोर्ट पर तीन घंटे 26 मिनट तक चले मुकाबले में मिली इस जीत के साथ, जोकोविच ने विंबलडन में अपने पुरुष एकल मैचों की जीत का आंकड़ा 106 तक पहुंचा दिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के 105 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। चैंपियनशिप के इतिहास में अब केवल मार्टिना नवरातिलोवा (120) ने उनसे अधिक एकल मुकाबले जीते हैं।

यह जीत जोकोविच का लगातार नौवां विंबलडन क्वार्टर फाइनल और करियर का 17वां विंबलडन क्वार्टर फाइनल है।

मैच के बाद जोकोविच ने कहा, "यह एक और कठिन जीत रही। रोमन ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। बेसलाइन से मैं सहज महसूस नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि लंबी रैलियों में उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा। वह बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं और आज के प्रदर्शन पर उन्हें गर्व होना चाहिए।"

साफियुलिन 2026 में टूर स्तर पर एक भी जीत दर्ज किए बिना विंबलडन पहुंचे थे। 2025 यूएस ओपन के बाद चोट के कारण उनका सीजन समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई असर अपने खेल पर नहीं दिखने दिया। पहले सेट में उन्होंने 5-2 की बढ़त बनाई और दो सेट प्वाइंट भी हासिल किए, लेकिन जोकोविच ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला टाईब्रेक तक पहुंचा दिया।

टाईब्रेक में भी साफियुलिन 6-6 पर दो मौके भुना नहीं सके और एक गलत ड्रॉप शॉट की वजह से जोकोविच ने पहला सेट अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि, 3-2 पर 10 मिनट तक चले लंबे गेम में जोकोविच ने चौथे ब्रेक प्वाइंट को भुनाते हुए निर्णायक बढ़त बना ली।

जोकोविच ने कहा, "आमतौर पर बेसलाइन से मैं खुद को बहुत कम खिलाड़ियों से कमजोर मानता हूं, लेकिन आज ऐसा दिन था जब मैं लंबी रैलियों से बचना चाहता था। इसलिए मैंने अपने खेल में बदलाव किया। कभी यह रणनीति सफल रही, कभी नहीं, लेकिन आखिर में मेरी पहली सर्विस की सटीकता ने मुझे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला।"

तीसरे सेट में कूल्हे में परेशानी के कारण मेडिकल टाइमआउट लेने के बावजूद साफियुलिन ने शानदार वापसी की और अगले चार में से तीन गेम जीतकर मुकाबले को चौथे सेट तक पहुंचा दिया।

हालांकि, चौथे सेट में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और मुकाबले पर फिर से नियंत्रण स्थापित करते हुए जीत दर्ज की। उन्होंने पांच सप्ताह पहले रोलां गैरो में दो सेट की बढ़त गंवाने की गलती को दोहराने से बचते हुए खिताब की अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं।

अब क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स ऑगर-अलियासिम और अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। यदि वह सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो उनकी भिड़ंत मौजूदा विश्व नंबर एक और गत चैंपियन यानिक सिनर से हो सकती है।

--आईएएनएस

डीएससी