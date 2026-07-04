विंबलडन: घुटने की चोट की वजह से सेरेना विलियम्स बहन वीनस के साथ डबल्स से हटीं

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स विंबलडन के डबल्स ड्रॉ से हट गई हैं। घुटने की चोट की वजह से सेरेना को बाहर होना पड़ा, जिससे ऑल इंग्लैंड क्लब में इन मशहूर बहनों को एक साथ देखने का फैंस का लंबा इंतजार निराशाजनक रूप से समाप्त हो गया।

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सेरेना ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में पहले राउंड के एकल मैच में लगी चोट के बाद उनका घुटना ठीक नहीं हुआ था।

सेरेना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "डबल्स से हटने से मेरा दिल टूट गया है। मुकाबले में वापस आना एक तोहफा रहा है। वीनस के साथ फिर से खेलने का मौका मेरे लिए सब कुछ था। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा घुटना अभी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है।"

यह खबर सेरेना के लगभग चार साल में अपने पहले एकल मैच के पहले सेट के आखिर में घुटने में चोट लगने के चार दिन बाद आई है। ग्रैंड स्लैम एकल कॉम्पिटिशन में उनकी वापसी निराशाजनक रही। उन्हें माया जॉइंट के खिलाफ 6-3, 6-7(6), 6-3 से हार का सामना करना पड़ा।

विलियम्स बहनों, जिन्होंने छह विंबलडन डबल्स खिताब और 14 ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीते हैं, को डबल्स ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड मिला। पहले राउंड में उनका सामना सोलाना सिएरा और कैमिला ओसोरियो से होना था।

यह मैच 2022 में यूएस ओपन के बाद सेरेना और वीनस का पहला डबल्स गेम होता, जो इस सीजन में वापसी से पहले सेरेना का आखिरी एकल मैच भी था।

विंबलडन से पहले, सेरेना क्वीन्स क्लब चैंपियनशिप में विक्टोरिया म्बोको के साथ और बर्लिन में कैरोलिना मुचोवा के साथ डबल्स खेलकर धीरे-धीरे टूर में वापस आ गई थीं।

हालांकि 23 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन ने यह नहीं बताया कि वह कब वापसी की उम्मीद करती हैं। दूसरी ओर, वीनस अभी भी वाशिंगटन ओपन और कैनेडियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उनका विंबलडन मिश्रित डबल्स का सफर शुक्रवार को समाप्त हो गया था।

--आईएएनएस

पीएके