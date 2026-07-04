विंबलडन: एलिस मर्टेनस ने पूर्व चैंपियन रायबाकिना को किया बाहर, मार्टा कोस्त्युक पहली बार चौथे दौर में पहुंचीं

लंदन, 4 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 के महिला एकल मुकाबलों में शनिवार को कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। बेल्जियम की एलिस मर्टेनस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2022 की चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में 7-6(4), 6-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने अमेरिका की एमा नवारो को मात देकर पहली बार विंबलडन के चौथे दौर में जगह बनाई।

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मर्टेनस और रायबाकिना के बीच पहला सेट बेहद रोमांचक रहा। दोनों खिलाड़ियों के बीच लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रायबाकिना ने दो बार वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। टाईब्रेक में मर्टेनस ने बेहतरीन आक्रामक खेल दिखाया और 7-4 से पहला सेट अपने नाम कर लिया।

पहला सेट जीतने के बाद मर्टेनस का आत्मविश्वास और बढ़ गया। दूसरी ओर रायबाकिना की मजबूत मानी जाने वाली सर्विस लड़खड़ा गई। बेल्जियम की खिलाड़ी ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए लगातार पांच गेम जीते और दो बार सर्विस ब्रेक कर सिर्फ डेढ़ घंटे में मुकाबला समाप्त कर दिया। इस जीत के साथ मर्टेनस ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया, जहां उनका सामना चेक गणराज्य की मैरी बौजकोवा से होगा। बौजकोवा ने तीन घंटे से अधिक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में ल्यूडमिला सैमसोनोवा को 4-6, 7-6(3), 6-4 से हराया।

दूसरी ओर मार्टा कोस्त्युक ने भी अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने एमा नवारो को 6-2, 4-6, 6-1 से हराकर पहली बार विंबलडन के चौथे दौर में जगह बनाई। कोस्त्युक ने पहले सेट में शानदार मूवमेंट और विविध शॉट्स के दम पर नवारो को लगातार दबाव में रखा। हालांकि अमेरिकी खिलाड़ी ने दूसरे सेट में वापसी कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया, लेकिन निर्णायक सेट में यूक्रेनी खिलाड़ी ने एकतरफा प्रदर्शन किया।

कोस्त्युक ने अंतिम सेट में लगातार 11 अंक जीतकर मैच पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। उन्होंने पांच में से चार ब्रेक प्वाइंट का सफलतापूर्वक फायदा उठाया और नवारो की दूसरी सर्विस पर लगातार हमला करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ कोस्त्युक ने पिछले 20 मुकाबलों में 19वीं जीत दर्ज की और इस सीजन में उनका रिकॉर्ड 25-5 का हो गया। लाइव रैंकिंग में भी वह पहली बार शीर्ष-10 के करीब पहुंचते हुए 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अब चौथे दौर में उनका सामना यूक्रेन की डारिया स्निगुर या अमेरिकी क्वालीफायर एशलिन क्रूगर से होगा। इन नतीजों के बाद महिला एकल ड्रॉ और भी रोमांचक हो गया है।

--आईएएनएस

पीएके