विंबलडन: एलेक्स डी मिनौर ने जैकरी स्वाज्दा को हराया, चौथे राउंड में जगह बनाई

लंदन, 4 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में शनिवार को पांचवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर ने अमेरिकी खिलाड़ी जैकरी स्वाज्दा के खिलाफ 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। इसी के साथ मिनौर लगातार तीसरे साल चौथे राउंड में पहुंच गए।

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दूसरा सेट गंवाने के बावजूद संयम बनाए रखते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 2 घंटे 41 मिनट में जीत हासिल की। इस दौरान डी मिनौर ने स्वाज्दा की सर्विस को आठ बार तोड़ा और अपने दूसरे-सर्व रिटर्न प्वाइंट का 70 प्रतिशत हिस्सा जीता। वह अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।

वर्ल्ड नंबर 66 स्वाज्दा पहली बार विंबलडन के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे थे। वह अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग से बस चार स्थान दूर थे और धीमी शुरुआत के बाद अच्छी वापसी करते हुए पूरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को चुनौती दी।

इस जीत के साथ एलेक्स डी मिनौर ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक और शुरुआती बाहर होने से खुद को बचा लिया। इससे पहले वह इस साल रोला गैरो में जैकब मेंसिक से हारकर जल्दी बाहर हो गए थे। उस टूर्नामेंट में मेंसिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उन्हें अंततः चैंपियन बने अलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

मैच के बाद डी मिनौर ने कहा, "मुझे लगा कि यह एक उच्च-स्तरीय मैच था। इसका काफी श्रेय जैक को जाता है। वह बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने मेरे लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। मुझे खुशी है कि मैं मानसिक रूप से मजबूत रहा और तीसरे और चौथे सेट के दौरान अपना स्तर बनाए रखा। मुझे लगा कि आज की जीत के लिए यही अहम था।"

डी मिनौर ने कहा, "जैक की बॉल पर टाइमिंग बहुत अच्छी है। पहले सेट ने मुझे थोड़ा परेशान किया। मुझे लगा कि उन्होंने उतनी मजबूत शुरुआत नहीं की जितनी कर सकते थे। वह एक स्मार्ट खिलाड़ी हैं और हम दोनों का खेलने का तरीका एक जैसा है। हमें कोर्ट पर बॉल को घुमाना पसंद है और हम बहुत अधिक स्पिन के साथ हिट नहीं करते हैं। मेरी राय में, इससे टेनिस का खेल काफी मनोरंजक रहा।"

--आईएएनएस

आरएसजी