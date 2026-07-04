विंबलडन: एला ने उलटफेर किया, मौजूदा चैंपियन स्वियातेक को हराकर 'राउंड ऑफ 16' में जगह बनाई

लंदन, 4 जुलाई (आईएएनएस)। फिलीपींस की एलेक्जेंड्रा एला ने मौजूदा चैंपियन इगा स्वियातेक को सीधे सेटों में 7-6(9), 6-2 से हराकर पहली बार विंबलडन के चौथे राउंड में जगह बनाई। शनिवार को इस जीत के साथ एला ग्रैंड स्लैम के दूसरे हफ्ते में पहुंचने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बन गईं।

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21 वर्षीय एला ने सेंटर कोर्ट पर निडर खेल दिखाते हुए रोमांचक पहले सेट के टाई-ब्रेक में तीसरी सीडेड खिलाड़ी के खिलाफ दो सेट प्वाइंट बचाए और फिर मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया।

पहला सेट ही मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने हार मानने से इनकार कर दिया, जिससे मुकाबला तनावपूर्ण टाई-ब्रेक तक खिंच गया, जहां स्वियातेक दो बार बढ़त बनाने के करीब थीं। हालांकि, 29वीं सीडेड एला ने दबाव के आगे हार नहीं मानी और शानदार टेनिस खेलते हुए टाई-ब्रेक जीता, फिर उसी लय को दूसरे सेट में भी बरकरार रखा।

एक बार बढ़त हासिल करने के बाद, फिलीपींस की खिलाड़ी ने मौजूदा चैंपियन को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने बेसलाइन से रैलियों पर नियंत्रण रखा, शांति से स्वियातेक का दबाव झेला और दूसरा सेट आसानी से जीतकर उलटफेर को अंजाम दिया।

इस नतीजे ने टूर पर 'जायंट-किलर' के तौर पर एला की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। पिछले साल मियामी में स्वियातेक पर जीत के साथ अपनी पहचान बनाने के बाद से, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। एला ईस्टबोर्न में रनर-अप रहीं और इस सीजन में बर्मिंघम सहित दो डब्ल्यूटीए 125 खिताब जीते। ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में केवल एक मुख्य ड्रॉ जीत के साथ विंबलडन पहुंचीं एला ने अब फिलीपींस टेनिस के लिए इतिहास रच दिया है और खिताब जीतने से अब केवल तीन कदम दूर हैं।

क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के लिए एला के सामने 13वीं सीडेड जैस्मीन पाओलिनी होंगी, जिनका पिछला मैच काफी आसान रहा था। पिछले साल की विंबलडन फाइनलिस्ट ने शानदार खेल दिखाते हुए 66 मिनट तक चले मुकाबले में मारिया सक्कारी को 6-1, 6-2 से हराया था।

--आईएएनएस

आरएसजी