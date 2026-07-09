वैभव सूर्यवंशी के सामने हर गेंदबाज शॉर्ट गेंद के इस्तेमाल की कोशिश करेगा: पार्थिव पटेल

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना ​​है कि युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शॉर्ट-पिच गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैभव के खिलाफ इंग्लैंड का प्लान आईपीएल से ही स्पष्ट था और यह विरोधी गेंदबाजों के लिए पसंदीदा तरीका बना रहेगा।

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पार्थिव पटेल ने जियो हॉटस्टार से कहा, "सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही नहीं, मुझे लगता है कि जिसने भी आईपीएल देखा है, उसे हैरानी नहीं होगी कि वैभव सूर्यवंशी को शॉर्ट गेंदबाजी करने का एक प्लान बनाया गया है। पहले गेम में, जिस गेंद पर उन्होंने छक्का मारा था, वह शायद उतनी बाउंस नहीं हुई होगी, लेकिन लाइन वही थी।"

उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे वैभव सूर्यवंशी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में आगे बढ़ेंगे, उन्हें इस तरह की गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें शॉर्ट और 145 किलोमीटर/घंटा से ज्यादा की गति वाली गेंदबाजी शामिल हैं। सवाल यह है कि वह शॉर्ट-पिच गेंदबाजी का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि हर गेंदबाज उन्हें उसी गेंद से टारगेट करने की कोशिश करेगा।"

पटेल ने कहा, "मैं ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाज से गेम की बेहतर समझ और गेम के बारे में थोड़ी और जानकारी देखना चाहूंगा। आप एक या दो ओवर खेलकर अच्छा खेल सकते हैं। कंडीशन अलग हैं, विकेट उतने फ्लैट नहीं हैं, और आपको ग्राउंड के आकार और विकेट की पेस की आदत डालनी होगी। इसलिए, खुद को कुछ समय देना बहुत जरूरी है।"

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह तीसरा टी20 भी खेले थे। वैभव आईपीएल में मिली असाधारण सफलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले दो मैचों में नहीं दोहरा पाए हैं। अपने डेब्यू मैच में 10 गेंदों पर 14 रन बनाने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी दूसरी पारी में 5 गेंदों पर 13 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में सूर्यवंशी से भारतीय टीम निश्चित तौर पर एक अच्छी पारी की उम्मीद करेगी।

--आईएएनएस

पीएके