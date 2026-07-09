एकमात्र महिला टेस्ट: ऐतिहासिक मैच के लिए तैयार लॉर्ड्स, शानदार रिकॉर्ड के साथ इंग्लैंड को टक्कर देगा भारत

लंदन, 9 जुलाई (आईएएनएस)। लॉर्ड्स में शुक्रवार से पहले महिला टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला सिर्फ नतीजे से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है।

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इस मैदान पर पुरुषों के पहले टेस्ट मैच को हुए 140 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं, और अब आखिरकार महिलाओं का खेल 'होम ऑफ क्रिकेट' में होने जा रहा है। इसे खेल में ज्यादा बराबरी लाने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है।

इंग्लैंड की टीम सबसे लंबे फॉर्मेट (टेस्ट) में वापसी कर रही है और पिछले दशक में मिली सिर्फ एक टेस्ट जीत के निराशाजनक रिकॉर्ड को सुधारना चाहेगी। इस साल की शुरुआत में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, और घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार की यादें भी अभी ताजा हैं।

इंग्लिश कप्तान नैट साइवर-ब्रंट को उम्मीद होगी कि रेड-बॉल क्रिकेट में बदलाव से टीम को फिर से लय हासिल करने का मौका मिलेगा। टीम ने कभी-कभी शानदार खेल दिखाया है, लेकिन बड़े मौकों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष किया है।

भारत भी इसी तरह के इरादे के साथ आया है, जिसका टी20 वर्ल्ड कप का सफर ग्रुप स्टेज में ही निराशाजनक रूप से खत्म हो गया था। भले ही हरमनप्रीत कौर की टीम ने हाल के वर्षों में इस फॉर्मेट में बहुत कम मैच खेले हैं, लेकिन जब भी मौका मिला, उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच अब तक 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 1 मैच इंग्लैंड के नाम रहा। शेष 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। साल 2024 में चेन्नई में साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत ने रेड-बॉल क्रिकेट में भारत की मजबूती को फिर से साबित किया था, हालांकि इस साल की शुरुआत में पर्थ में पिंक-बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने उनके अजेय क्रम को रोक दिया था।

भारत ने टीम में नए चेहरों को शामिल किया है। हरलीन देओल, लेफ्ट-आर्म स्पिनर एन श्री चरणी और तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा टेस्ट में डेब्यू करने की कतार में हैं, जबकि सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर सयाली सतघरे टीम को जरूरी संतुलन देती हैं।

पहले दिन की सुबह हालात का जायजा लेने के बाद चयन के फैसले अहम साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड के पास लॉरेन फिलर और इजी वोंग के रूप में तेज गति वाले अच्छे विकल्प हैं, जो लॉर्ड्स की पिच से मिलने वाली किसी भी मदद का फायदा उठाने में सक्षम हैं। टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, मैया बाउचियर और वर्ल्ड-क्लास स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी नए खिलाड़ियों के आने के बावजूद मेजबान टीम को एक मजबूत आधार देती हैं।

ओपनर प्रतिका रावल के चोटिल होने से भारत की तैयारियों को झटका लगा है; जिन्हें इंडिया ए के मैच के दौरान घुटने में चोट लगी थी। प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया है, जबकि बैटिंग ऑर्डर में जगह बनाने की होड़ अभी भी जारी है, जिसमें शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, यास्तिका भाटिया और हरलीन देओल सभी शुरुआती प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए मुकाबला कर रही हैं।

भारत की बॉलिंग लाइन-अप का गठन भी एक दिलचस्प पहलू है। हेड कोच अमोल मजूमदार को रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा में से सही कॉम्बिनेशन चुनना होगा, जबकि सतघरे की दोनों विभागों में योगदान देने की क्षमता उन्हें टीम में शामिल करने के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है।

टीमें:

भारत की टीम: स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रिया पुनिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्नेह राणा, सायली सतघरे, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी।

इंग्लैंड की टीम: नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, मैया बाउचियर, ऐलिस कैपसी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स, इजी वोंग।

--आईएएनएस

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