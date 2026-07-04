'वैभव में अद्भुत क्षमता, वह लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेलेंगे': कोच मनीष ओझा

पटना, 4 जुलाई (आईएएनएस)। वैभव सूर्यवंशी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार समाप्त हो गया है। वैभव ने शनिवार को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में डेब्यू कराया गया। वैभव को भारतीय टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप दी। वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने डेब्यू पर बधाई दी है और इस पल को गर्व का पल करार दिया है।

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आईएएनएस से बात करते हुए मनीष ओझा ने कहा, "यह गर्व का समय है। अपने डेब्यू के साथ ही वैभव भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो गए हैं। यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में अपने प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम तक पहुंचा है। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए लोग वर्षों मेहनत करते हैं, लेकिन वैभव ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण और धैर्य के दम पर बहुत ही कम उम्र में भारतीय टीम में डेब्यू किया है। उसे और उसके परिवार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।"

मनीष ओझा ने कहा, "एक कोच के तौर पर मुझे लगता था कि वैभव को आयरलैंड दौरे पर ही डेब्यू मिलेगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के साथ ही जाना उचित समझा। वैभव का अब डेब्यू हो गया है। हम खुश हैं। मैं चाहता हूं कि वैभव भारतीय टीम के लिए भी वैसा ही प्रदर्शन करें और जीत दिलाएं जैसा वे आईपीएल में करते हैं।"

उन्होंने कहा, "वैभव में अद्भुत क्षमता है। वह अपने साथी खिलाड़ियों से बहुत आगे हैं। आईपीएल में भी वैभव को संजू सैमसन की जगह ही मौका मिला था और अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भी उन्होंने सैमसन की जगह ही किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। पिछले 3 मैचों में सैमसन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। इस वजह से उनकी जगह वैभव को मौका दिया गया है।"

मनीष ने कहा, "एक कोच के तौर पर मेरे लिए यह गर्व का समय है और सपने के सच होने जैसा है। हर कोच का सपना होता है कि उनसे प्रशिक्षण लेने वाले लड़के देश के लिए खेलें और बड़े खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाएं। वैभव ने उस सपने को पूरा किया है और बड़े खिलाड़ी बनने की दिशा में पहला कदम रखा है। यह शुरुआत है। वैभव लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, और हम उन्हें भारतीय टीम को जिताते हुए देखेंगे।"

वैभव ने अपनी पहली पारी में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन की पारी खेली।

--आईएएनएस

पीएके