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'वैभव का डेब्यू अच्छा, सैमसन को तीसरे नंबर पर रखा जा सकता था': संजय मांजरेकर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 01:50 PM
'वैभव का डेब्यू अच्छा, सैमसन को तीसरे नंबर पर रखा जा सकता था': संजय मांजरेकर

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराने के टीम मैनेजमेंट के फैसले की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने सैमसन को ड्रॉप करने की जगह प्लेइंग इलेवन में तीसरे नंबर पर खिलाने की बात भी कही।

मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, "वैभव को इंडिया के रंग में देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सैमसन का क्या? ड्रॉप कर दिया? मजाक कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कि वह चोटिल है। या यह सबसे अजीब चयन है। सैमसन आसानी से 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते थे।"

वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया। वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में भारतीय पुरुष टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया और सचिन के 16 वर्ष 205 दिन में 1989 में किए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। वैभव ने अपनी पहली पारी में 10 गेंदों पर 14 रन बनाए।

वैभव को डेब्यू कराने के लिए संजू सैमसन को टीम से बाहर बिठाया गया था। टी20 विश्व कप 2026 में लगातार तीन यादगार पारियां खेल भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। आयरलैंड सीरीज के दौरान 2 मैच और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में सैमसन असफल रहे। लगातार तीन असफलता के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। दूसरे मैच में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज जीतने के लिए भारत को अब अगले तीनों मैच जीतने होंगे और ड्रॉ के लिए कम-से-कम दो मैच जीतने होंगे।

--आईएएनएस

पीएके