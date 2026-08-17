यूपी टी20 लीग: स्वास्तिक चिकारा ने कोहली को दिया अपनी शानदार पारी का श्रेय, बोले- उनसे 100 प्रतिशत देना सीखा

लखनऊ, 17 अगस्त (आईएएनएस)। यूपी टी20 लीग 2026 में मेरठ मावेरिक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर लायंस को 36 रनों से हराया। टीम की इस जी के नायक स्वास्तिक चिकारा रहे, जिन्होंने 82 रनों की दमदार पारी खेली। चिकारा ने बताया कि मौजूदा दौर के महान खिलाड़ी विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से खेल के प्रति उनका नजरिया बदला है।

चिकारा, जिन्हें यूपी टी20 के पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरु (आरसीबी) की उस टीम का हिस्सा थे जिसने साल 2025 में पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था।

स्वास्तिक चिकारा ने पिछले तीनों सीजन में टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2024 में मेरठ मावेरिक्स ने खिताब को अपने नाम किया था और इस सीजन में चिकारा ने 49.90 की औसत और 185 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 499 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से तीन अर्धशतक और एक शतक निकला था।

उन्होंने अपनी मौजूदा सोच और बेहतरीन तैयारी का श्रेय आरसीबी के साथ बिताए समय और खासकर कोहली को करीब से देखने को दिया। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच जिताने वाली पारी खेलने के बाद चिकारा ने कहा, "मैंने विराट कोहली से अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना और अपना 100 प्रतिशत देना सीखा है। मैं भी ठीक उसी तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं।"

चिकारा ने 45 गेंदों में खेली गई 82 रनों की शानदार पारी के दौरान 9 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत मेरठ मावेरिक्स 6 विकेट खोकर 206 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। इस पारी के दौरान उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया। अपनी मैच जिताने वाली पारी और टीम की रणनीति के बारे में बात करते हुए चिकारा ने कहा, "मैंने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी साझेदारी की और अपनी टीम की मदद की, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिच बहुत अच्छी थी, इसी कारण हमें पता था कि हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हमने पावरप्ले का फायदा उठाया। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक जगह खड़े होकर छक्के लगाना पसंद है।"

आईपीएल के अपने अनुभव और क्लियर सोच के साथ चिकारा अब सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, "उम्मीद है कि बड़ों के आशीर्वाद से इस बार मेरा सीजन अच्छा रहेगा। इस सीजन के लिए मेरा मुख्य लक्ष्य सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हासिल करना, सबसे ज्यादा रन बनाना और सबसे ज्यादा छक्के लगाना है।"

--आईएएनएस

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