एशियन गेम्स 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, दरवेश रसूली को सौंपी गई कप्तानी

काबुल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट इवेंट के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम की कमान मध्यक्रम के बल्लेबाज दरवेश रसूली के हाथों में सौंपी गई है।

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट टीम के मुकाबले 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे। इससे पहले, महिला क्रिकेट टीम के मुकाबले 17 से 22 सितंबर तक खेले जाने हैं। इस वेन्यू पर पहले पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ईस्ट एशिया-पैसिफिक सब-रीजनल क्वालिफायर हो चुके हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने सोमवार को 15 सदस्यों वाली टीम को मंजूरी दी और अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ियों और नए टैलेंट के मिश्रण को चुना है।

अनुभवी नजीबुल्लाह जादरान और ऑलराउंडर करीम जनत के साथ-साथ हाल ही में खत्म हुई श्पागीजा क्रिकेट लीग (एससीएल) 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। अच्छी फॉर्म में चल रहे टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद अकरम को एससीएल में शानदार प्रदर्शन के कारण नेशनल टीम में जगह मिली है। उन्होंने 8 पारियों में 339 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। उनके साथ ऑलराउंडर इस्मत आलम को भी टीम में जगह दी गई है, जिन्होंने 294 रन बनाने के साथ-साथ 9 विकेट चटकाए। वह 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी रहे।

टीम में होनहार युवा खिलाड़ी हसन ईसाखिल (अनुभवी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर और मोहम्मद नबी के बेटे), फैसल खान शिनोजादा और नंग्याल खरोती भी शामिल हैं। अफगानिस्तान ने 2010, 2014 और 2022 के एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। एशियन गेम्स में चौथी बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट इवेंट में मौजूदा चैंपियन है।

एशियन गेम्स 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम: दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, फरमानुल्लाह सफी, इस्मत आलम, करीम जनत, नांग्याल खरोती, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदजई और अब्दुल्ला अहमदजई।

--आईएएनएस

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