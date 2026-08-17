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खेल

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप : भारत की शानदार शुरुआत, जीत के साथ राउंड ऑफ 32 में पहुंची हरिहरन-अर्जुन की जोड़ी

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बीडब्ल्यूएफ

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत ने घरेलू सरजमीं पर हो रही बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत की है। सोमवार को आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के अपने शुरुआती राउंड के मैच से हटने के बाद भारत के एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन मेंस डबल्स के राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं।

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए इस मैच में ज्यादातर समय भारतीय जोड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने पहला गेम 21-16 से जीता। उन्होंने दूसरे गेम में भी अपनी लय बनाए रखी और 6-4 की बढ़त बना ली, लेकिन चोट के कारण आयरिश जोड़ी आगे नहीं खेल पाई। एक कड़े मुकाबले के तौर पर शुरू हुआ यह मैच जल्दी खत्म हो गया। गिल्डिया और रेनॉल्ड्स ने पहले गेम में भारतीय जोड़ी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अर्जुन और अमसाकरुणन ने अहम मौकों पर संयम बनाए रखा और बढ़त बनाने के लिए मिले मौकों का सही इस्तेमाल किया।

हालांकि, दूसरे गेम में खेल ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। आयरिश जोड़ी को लगी चोट के कारण मैच रोकना पड़ा, जिससे भारत को चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत मिली। अर्जुन और अमसाकरुणन के लिए यह नतीजा भारत के उस अभियान की सकारात्मक शुरुआत भी है, जो 2009 के बाद पहली बार देश में आयोजित हो रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो रहा है।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का संस्करण 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिससे 17 साल के अंतराल के बाद यह ग्लोबल बैडमिंटन इवेंट भारत में वापस आया है। भारतीय जोड़ी अब अपने अगले प्रतिद्वंद्वियों का इंतजार करेगी और पहले दिन मिली जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों की और भी कई चुनौतियां हैं। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ अपने विमेंस सिंगल्स अभियान की शुरुआत करेंगी। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी इस इवेंट में अपना छठा मेडल जीतने की कोशिश करेंगी।

वहीं, आयुष शेट्टी के सामने भारत के लिए पहले दिन की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। भारतीय मेंस सिंगल्स खिलाड़ी का मुकाबला चीन के टॉप सीड और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई से होगा। शेट्टी पहले भी इस चीनी खिलाड़ी का सामना कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई जीत नहीं मिली है।

सिंधु से पहले, ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से होगा। दिन में महिला डबल्स का एक और मुकाबला भी होगा, जिसमें कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी का सामना स्पेन की निकोल कारुला और कारमेन मारिया जिमेनेज से होगा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस