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'उनके दृढ़ संकल्प और शानदार प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया': पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट ऋषिकांत को सराहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 26, 2026, 03:57 PM
'उनके दृढ़ संकल्प और शानदार प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया': पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट ऋषिकांत को सराहा

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनंबम को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। ऋषिकांत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 60 किग्रा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और स्नैच में रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन करते हुए चौथे दिन भारत को पदक दिलाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, "भारतीय लिफ्टर ऋषिकांत सिंह चानंबम ने सिल्वर मेडल जीतकर और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन (पर्सनल बेस्ट) दर्ज कर देश का नाम रोशन किया है। उनके दृढ़ संकल्प और शानदार प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया है। वे आगे भी नई ऊंचाइयां हासिल करते रहें और कई युवा एथलीट्स को प्रेरित करें। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

वहीं, केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय लिफ्टर की उपलब्धि की तारीफ करते हुए कहा कि देश को उनकी कोशिश पर गर्व है। मंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, "वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने पर ऋषिकांत सिंह चनंबम को बहुत-बहुत बधाई। पूरे देश को आप पर गर्व है।"

ऋषिकांत ने कुल 264 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया; उनसे आगे मलेशिया के बिन कस्डन मोहम्मद अनिक (273 किग्रा) रहे, जबकि केन्या के जोशुआ अमूंगा मबोया ने कुल 260 किग्रा वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

भारतीय खिलाड़ी के अभियान का सबसे खास पल स्नैच में आया। अपने शुरुआती दो प्रयासों में 116 किग्रा और 119 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाने के बाद, ऋषिकांत ने अपने आखिरी प्रयास में 121 किग्रा वजन उठाया और इस इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 120 किग्रा के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

हालांकि, कुछ ही देर बाद अंततः चैंपियन बने अनिक ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिससे गोल्ड मेडल के लिए 'क्लीन एंड जर्क' में कड़ी टक्कर की स्थिति बन गई।

ऋषिकांत ने 'क्लीन एंड जर्क' की शुरुआत 143 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाकर की और मुकाबले में बने रहे। इसके बाद, वे अपने दूसरे प्रयास में 148 किग्रा वजन नहीं उठा पाए, लेकिन 151 किग्रा के साथ एक आखिरी कोशिश की। हालांकि, वे वजन को 'क्लीन' करने में तो सफल रहे, लेकिन 'जर्क' पूरा नहीं कर पाए और 264 किग्रा के कुल स्कोर के साथ उनका अभियान समाप्त हुआ।

अनिक ने मौके का फायदा उठाते हुए 149 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया और अपने आखिरी प्रयास में शानदार 152 किग्रा वजन उठाया। उनके कुल 273 किग्रा वजन ने न केवल गोल्ड मेडल पक्का किया, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नया ओवरऑल रिकॉर्ड भी बनाया।

--आईएएनएस

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