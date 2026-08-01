'देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है', राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने दी मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए 9वां दिन ऐतिहासिक रहा। जूडो और डेकाथलॉन के खेल में भारत ने पहली बार मेडल जीता। वहीं, जैवलिन थ्रो में देश को दोहरी खुशी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और गृह मंत्री अमित शाह ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

Read More

राष्ट्रपति ने जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर और यशवीर सिंह को ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर यशवीर सिंह को हार्दिक बधाई। आपके शानदार प्रदर्शन ने देश को गर्व महसूस कराया और खुशी दी है। पोडियम पर आपकी यह यादगार दोहरी जीत आपके अटूट समर्पण और खेल में आपकी असाधारण उत्कृष्टता को दर्शाती है। आपकी उत्कृष्टता की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे और देश के लिए और भी सम्मान लाए।"

राष्ट्रपति ने तेजस्विन शंकर को डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज और जूडो में यामिनी मौर्य को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर तेजस्विन शंकर को बहुत-बहुत बधाई। इस शानदार प्रदर्शन के साथ, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देश को आपकी इस असाधारण उपलब्धि पर बहुत गर्व है। आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूते रहें और देश का मान और बढ़ाएं।"

"जूडो में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 57 किग्रा जूडो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर यामिनी मौर्य को बहुत-बहुत बधाई। आपकी इस जीत ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को जूडो का तीसरा मेडल दिलाया है, जो इस खेल में देश की बढ़ती कामयाबी को दिखाता है। आपकी हिम्मत, पक्के इरादे और लड़ने के जज्बे ने देश का मान बढ़ाया है। उम्मीद है कि आपका प्रेरणादायक सफर और भी कई युवा जूडो खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।"

गृह मंत्री अमित शाह ने यामिनी और तेजस्विन को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "बहुत बढ़िया, यामिनी मौर्या। आपने सीडब्ल्यूजी 2026 में महिलाओं के 57 किग्रा जूडो इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। अपनी जीत की भावना को बनाए रखें और आगे भी और सफलताएं हासिल करती रहें।" गृह मंत्री ने तेजस्विन की तारीफ करते हुए लिखा, "पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई। इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बनकर, आपने देश भर के एथलीट्स के लिए एक प्रेरणादायक राह बनाई है। आपको भविष्य में और भी सफलताएं मिलें।"

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी मेडल जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पर एथलीटों की तारीफ करते हुए लिखा, "पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाने के लिए नीरज चोपड़ा (सिल्वर मेडल ) और यशवीर सिंह (ब्रॉन्ज मेडल) को बहुत-बहुत बधाई। डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने के लिए तेजस्विन शंकर को बधाई। महिलाओं की 57 किग्रा जूडो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर गेम्स में भारत के लिए तीसरा जूडो पदक लाने पर यामिनी मौर्य को हार्दिक बधाई। ये शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा, लगन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। देश आपकी सफलता का जश्न मनाता है और आने वाले वर्षों में और भी कई उपलब्धियां हासिल करने के लिए आपको शुभकामनाएं देता है।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पर यामिनी की प्रशंसा करते हुए लिखा, "इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय जूडो का शानदार प्रदर्शन जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई। पूरे टूर्नामेंट में उनका शानदार सफर और जोश भरा प्रदर्शन उनके समर्पण, हिम्मत और बेहतरीन कॉम्पिटिटिव काबिलियत का सबूत है। हम उनके आगे भी सफल होने और देश के लिए और भी कई उपलब्धियां हासिल करने की कामना करते हैं।"

रक्षा मंत्री ने तेजस्विन शंकर को बधाई देते हुए लिखा, "चोट से जूझने के बावजूद, तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के डेकाथलॉन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जबरदस्त हिम्मत और दृढ़ संकल्प दिखाया। इस शानदार कामयाबी के लिए उन्हें बधाई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि वह डेकाथलॉन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। मुश्किल हालात में भी उनकी हिम्मत और लड़ने का जज्बा वाकई तारीफ के काबिल है। हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह आगे भी देश का नाम रोशन करते रहेंगे और कई और उपलब्धियां हासिल करेंगे।"

राजनाथ सिंह ने जैवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और यशवीर को भी बधाई दी। उन्होंने लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। उनके शानदार प्रदर्शन ने देश का मान बढ़ाया है। खेल में उनके बेहतरीन कौशल और दृढ़ संकल्प की वजह से ही यह संभव हो पाया। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर यशवीर सिंह को बधाई। उनके बेहतरीन कौशल और फोकस ने हमारे देश का मान बढ़ाया है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस