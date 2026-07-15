दूसरा वनडे: सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड के लिए 'करो या मरो' का मैच

कार्डिफ, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और इंग्लैंड के बीच सोफिया गार्डन्स में वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को खेला जाएगा, जिसे जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। भारत ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था।

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पहले मैच में पूरी भारतीय टीम ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अलग-अलग खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर उम्दा खेल दिखाया। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 80 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूत आधार दिया, हालांकि क्रैंप्स (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। वहीं, अक्षर पटेल ने मैच जिताऊ ऑलराउंड खेल दिखाया। पटेल ने 4 विकेट लेने के बाद बल्ले से नाबाद 57 रन की पारी खेली। इनके अलावा, वाशिंगटन सुंदर ने अपना पहला वनडे अर्धशतक जमाया। फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों पर भी होंगी।

हालात के आधार पर भारत टीम में कुछ बदलावों पर विचार किया जा सकता है। सोफिया गार्डन्स में अक्सर सीम बॉलिंग को मदद मिलती है, इसलिए अगर टीम अतिरिक्त तेज गति चाहती है तो अर्शदीप सिंह एक विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद मैनेजमेंट की तरफ से बड़े बदलाव करने की संभावना कम है, खासकर इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल (62/4), वाशिंगटन सुंदर (4 ओवरों में सिर्फ 13 रन) और जसप्रीत बुमराह (31/1) ने बर्मिंघम में अहम योगदान दिया था।

दूसरी तरफ, इंग्लैंड के लिए यह 'करो या मरो' का मैच होगा। हैरी ब्रूक की टीम को सीरीज में बने रहने के लिए कार्डिफ में हर हाल में जीतना ही होगा। पिछले मैच में खराब बल्लेबाजी के कारण जो रूट और लियाम डॉसन की वापसी की कोशिशों के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मेजबान टीम को तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स की वापसी से मजबूती मिली है, जिनके आने से बॉलिंग अटैक में अनुभव जुड़ेगा।

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 111 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 62 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 44 मैच इंग्लैंड के पक्ष में रहे। इनके अलावा, 2 मैच टाई रहे, जबकि 3 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका।

भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव।

इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टोंग।

--आईएएनएस

आरएसजी