'उन्होंने मुझे मेरा गेम समझाया', सुंदर ने गंभीर और नेहरा को दिया अपनी बल्लेबाजी में हुए सुधार का श्रेय

बर्मिंघम, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में 52 रनों की दमदार पारी खेली। सुंदर ने हेड कोच गौतम गंभीर और गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा को अपनी बैटिंग में बेहतर समझ विकसित करने का श्रेय दिया है।

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एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की छह विकेट से जीत में अहम नाबाद अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने कहा कि अलग-अलग फॉर्मेट में उनके विकास में इन दोनों के मार्गदर्शन ने बड़ी भूमिका निभाई है। सुंदर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 102 रनों की अटूट साझेदारी निभाई, जिसके दम पर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही।

एक बल्लेबाज के तौर पर अपने विकास के बारे में बात करते हुए सुंदर ने कहा कि तैयारी और उनके आस-पास के लोगों द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, "मैं बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश करता हूं। तैयारी के मामले में, मैं यह पक्का करता हूं कि मैं सब कुछ पूरी तरह से करूं। मैं तैयारी को बहुत महत्व देता हूं, और मैं बहुत आभारी हूं कि लोगों ने हमेशा मेरी काबिलियत पर भरोसा किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "यहां गौतम गंभीर ने हमेशा मुझे समझाया कि मैं बैट से असल में क्या कर सकता हूं, और मुझे अपना गेम समझने में भी मदद की। वहीं, गुजरात टाइटंस में आशीष नेहरा ने भी हमेशा यह पक्का किया है। उन्होंने मुझे खुद को और बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, चाहे एक इंसान के तौर पर हो या एक क्रिकेटर के तौर पर। इसी वजह से मैं सच में आभारी हूं कि मेरे आस-पास ऐसे लोग हैं जो हर दिन मुझे एक बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद कर रहे हैं।"

"मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है, खासकर मेरे लिए। एक ऑलराउंडर के तौर पर मुझे लगता है कि हर दिन बेहतर होते रहना, अपने खेल को समझना और जाहिर है कि, हालात के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। ज्यादा मैच खेलने से आपको उन हालात का सामना करने, यह समझने कि आप असल में क्या कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने में भी मदद मिलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमेशा मेरी स्किल्स पर भरोसा किया और मुझे यह भी समझाया कि अलग-अलग स्किल्स में मैं असल में क्या कर सकता हूं।"

सुंदर को पिछले कुछ वर्षों में बैटिंग की कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में ओपनिंग करना, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना और व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में मैच फिनिश करना। उन्होंने कहा कि इन बदलती जिम्मेदारियों को अपनाने से उन्हें एक बेहतर और संपूर्ण क्रिकेटर बनने में मदद मिली है।

“पिछले कुछ वर्षों में मैंने यह समझा है कि मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर करते रहना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर मुझे मदद मिलेगी। इसके साथ ही अलग-अलग रोल निभाना रोमांचक है। बहुत कम लोगों को अलग-अलग रोल निभाने का मौका मिलता है। मुझे उन अलग-अलग रोल को निभाने और अलग-अलग हालात में रहने का मौका मिलता है। मैं टीम को जिताने की पूरी कोशिश करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "खेल के अलग-अलग हालात और अलग-अलग दौर में रहना रोमांचक होता है। हालांकि, जैसा मैंने कहा कि हर दिन, खासकर मेरे लिए, बेहतर होते रहना जरूरी है। हम कम समय में अलग-अलग फॉर्मेट खेलते हैं। इसी वजह से फॉर्मेट बदलने के बीच शायद ही कोई बदलाव किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मैं जितनी अच्छी तैयारी कर सकता हूं, करूंगा, ताकि जब मौका आए तो मैं तैयार रहूं। यही मेरी सोच है।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस