ऑलराउंडर किसी भी टीम के लिए अहम, विकल्प की कमी नहीं होती: वाशिंगटन सुंदर

बर्मिंघम, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने मंगलवार को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। सुंदर ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। सुंदर ने कहा कि वह ऑलराउंडर होने पर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं।

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सुंदर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरे लिए एक ऑलराउंडर होना बहुत बड़ी बात है। कोई भी टीम चाहेगी कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑल-राउंडर हों। इसका फायदा यह है कि आप कंडीशन के हिसाब से खेल सकते हैं। अलग-अलग तरह के खिलाड़ी होना हमेशा अच्छा होता है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके पास विकल्प कम हैं, खासकर किसी भी कंडीशन में। हम दुनिया भर में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंडीशन काफी अलग होती हैं।"

उन्होंने कहा, "मैच में शिवम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अक्षर ने जरूरी विकेट लिए और पक्का किया कि इंग्लैंड 280 या 290 तक न पहुंचे। अक्षर की बल्लेबाजी जादुई थी। दूसरे छोर से उन्हें देखना मेरे लिए बहुत अच्छा था।"

सुंदर ने कहा, "विकेट निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किल थी। शुभमन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। वह पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी थी। अक्षर ने हर बार जरूरत पड़ने पर जरूरी बाउंड्री लगाईं और चीजों को असल में बहुत आसान बना दिया। यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने असल में दिखाया था। हमने बहुत अच्छा खेला, और मैच जीतकर मैं खुश हूं।"

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम की जीत में ऑलराउंडरों की भूमिका अहम रही। शिवम दुबे ने 6 ओवर में 27 रन देकर 1, अक्षर पटेल ने 9.5 ओवर में 62 रन देकर 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर इंग्लैंड को 258 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई।

इसके बाद सुंदर और अक्षर ने 102 रन की नाबाद साझेदारी कर टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में शानदार भूमिका अदा की। भारतीय टीम ने 45.2 ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता। सुंदर 63 गेंदों पर 52 और अक्षर पटेल 52 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद रहे। अक्षर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

--आईएएनएस

पीएके