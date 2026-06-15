दूसरा टेस्ट: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित, कॉक्स-बेकर को डेब्यू का मौका

लंदन, 15 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 जून से लंदन में शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने सोमवार को प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी, जिसमें बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स और तेज गेंदबाज सोनी बेकर को डेब्यू का मौका मिला है।

Read More

काउंटी चैंपियनशिप में एसेक्स के लिए दोहरा शतक लगाने के बाद 23 वर्षीय कॉक्स इंग्लिश टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले साल 2024 में न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस के दौरान अंगूठे में चोट लगने के कारण उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया था। 12 फर्स्ट-क्लास मैच खेलने वाले बेकर ऑस्ट्रेलिया में 'लायंस' के लिए खेल चुके हैं।

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 115 रन से अपने नाम किया था। इसके बावजूद मेजबान टीम ने अपने खेमे में चार बदलाव किए हैं।

चार साल से ज्यादा समय बाद मैट फिशर अपना पहला टेस्ट खेलने जा रहे हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालने के लिए वापस आ गए हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में ये बड़े बदलाव बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के मिड-नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के बाद उन्हें बाहर किए जाने के कारण हुए हैं।

लॉर्ड्स टेस्ट टीम में सात विकेट हासिल करने वाले ओली रॉबिन्सन दाहिने घुटने में दर्द के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं। इनके अलावा, शोएब बशीर भी टीम से बाहर हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने स्पेशलिस्ट स्पिनर को न खिलाने का फैसला किया है। स्टोक्स की गैर-मौजूदगी में जो रूट कप्तानी करेंगे। जेमी स्मिथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

केन विलियमसन के अचानक संन्यास लेने के बाद न्यूजीलैंड ने अभी तक अपनी प्लेइंग इलेवन की पुष्टि नहीं की है। उम्मीद है कि रचिन रवींद्र चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, जबकि तीसरे नंबर पर विलियमसन की जगह हेनरी निकोल्स या विल यंग में से कोई एक ले सकता है।

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग, मैथ्यू फिशर और सोनी बेकर।

--आईएएनएस

आरएसजी