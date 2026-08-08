दिलीप सरदेसाई की जयंती पर एमसीए ने वानखेड़े स्टेडियम में गेट लगाया

मुंबई, 8 अगस्त (अगस्त)। मुंबई और भारत के महान बल्लेबाज दिलीप सरदेसाई की जयंती पर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने शनिवार को मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में उनके नाम पर एक यादगार बोर्ड औपचारिक रूप से लगाया।

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स्टेडियम में "दिलीप सरदेसाई गेट – गेट नंबर 3" को आधिकारिक तौर पर एमसीए एपेक्स काउंसिल के सदस्यों, दिवंगत क्रिकेटर के परिवार के सदस्यों, दोस्तों और शुभचिंतकों की मौजूदगी में लगाया गया। यह गेट पहले सरदेसाई के सम्मान में बनाया गया था, लेकिन अब एंट्रेंस पर बोर्ड लगा दीिया गया है।

एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने एक बयान में कहा, "मुंबई और भारतीय क्रिकेट में दिलीप सरदेसाई का बहुत बड़ा योगदान है। वह एक महान क्रिकेटर थे और भारत की क्रिकेट यात्रा का एक अहम हिस्सा थे। उनकी जयंती पर, यह सही है कि हम वानखेड़े स्टेडियम में उनकी याद और विरासत का सम्मान करें। उनके नाम का बोर्ड क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियों की पीढ़ियों को खेल में उनके योगदान की याद दिलाएगा।"

मुंबई के सबसे अच्छे स्ट्रोक-मेकर्स में से एक और एक जाने-माने टेस्ट बैटर के तौर पर मशहूर, सरदेसाई ने वेस्टइंडीज में भारत की ऐतिहासिक 1971 टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई। उस दौरे पर, सरदेसाई ने दो शतक और एक दोहरा शतक समेत 642 रन बनाते हुए भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

दिलीप सरदेसाई का जन्म 8 अगस्त 1940 को गोवा में हुआ था। उन्होंने 21 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए 1961 में डेब्यू किया था। वह भारतीय टीम के लिए खेलने वाले गोवा में जन्मे पहले क्रिकेटर थे। अपने 11 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में सरदेसाई ने 30 मैचों की 55 पारियों में 5 शतक और 9 अर्धशतक लगाते हुए 2,001 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 212 रहा।

देसाई मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे। 1960-61 से 1972-73 के बीच उन्होंने मुंबई के लिए 179 प्रथम श्रेणी मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 25 शतक और 56 अर्धशतक लगाते हुए 10,230 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट और मुंबई क्रिकेट में एक प्रतिष्ठित बल्लेबाजी की पहचान रखने वाले दिलीप सरदेसाई का निधन 2 जुलाई 2007 को मुंबई में हो गया था।

--आईएएनएस

पीएके