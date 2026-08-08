एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय पिकलबॉल खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीन मेडल जीते

नाखोन पाथोम (थाईलैंड), 8 अगस्त (आईएएनएस)। एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन/एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मेडल जीते। एशिया फेडरेशन ऑफ पिकलबॉल (एएफपी) की तरफ से आयोजित तीन दिवसीय कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थाईलैंड के नाखोन पाथोम में माहिडोल यूनिवर्सिटी में खेली जा रही है।

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चैंपियनशिप में एशिया के कई उभरते हुए जूनियर पिकलबॉल खिलाड़ी अलग-अलग आयु वर्गों में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने, बहुमूल्य अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत स्तुति और अंजलि ने की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-18 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अंजलि पोल ने अंडर-18 गर्ल्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा, जबकि आद्या और कीर्ति ने अंडर-12 गर्ल्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

इस प्रदर्शन पर अरविंद प्रभु ने कहा, "एशियन जूनियर चैंपियनशिप में हमारे युवा भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक है। अलग-अलग आयु वर्गों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतना भारत में जूनियर पिकलबॉल की बढ़ती क्षमता और गहराई को दर्शाता है। इन खिलाड़ियों के विकास के लिए इस स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अनुभव बहुत जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शन से हमें भारतीय पिकलबॉल के भविष्य के प्रति काफी भरोसा मिलता है।"

एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन / एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 एशिया में जूनियर पिकलबॉल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जिसमें कई आयु वर्गों में लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताएं शामिल थीं। चैंपियनशिप का उद्देश्य खिलाड़ियों के विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता और उभरते खिलाड़ियों के लिए दीर्घकालिक रास्ते बनाने पर था।

भारत के तीन मेडल (एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज) देश के जूनियर पिकलबॉल टैलेंट की बढ़ती ताकत को दर्शाते हैं और युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक गति प्रदान करते हैं।

--आईएएनएस

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