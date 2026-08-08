लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीडब्ल्यूजी 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति को किया सम्मानित

जयपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को अपने कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और स्टार बॉक्सर अरुंधति चौधरी से उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 में अरुंधति की शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें और उनके परिवार को सम्मानित किया।

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अरुंधति का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार रहा। उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। दौरे के दौरान, ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरुंधति को बधाई दी और उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की।

उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार का, बल्कि पूरे कोटा-बूंदी क्षेत्र का मान बढ़ाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अरुंधति की सफलता युवाओं, खासकर उन बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और एथलीटों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक समर्थन और अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।

कॉमनवेल्थ गेम्स में सफलता के लिए बॉक्सर को बधाई देते हुए ओम बिरला ने कहा कि ऐसी उपलब्धियां भारत के युवाओं की क्षमता को दर्शाती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अरुंधति कड़ी मेहनत जारी रखेंगी और अपने खेल करियर में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी। बिरला ने अरुंधति को पूरे समर्पण के साथ देश का प्रतिनिधित्व जारी रखने और भारत के साथ-साथ कोटा-बूंदी क्षेत्र का और नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अरुंधति और उनके परिवार को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा और अधिक युवा एथलीटों को खेल अपनाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।

ओम बिरला ने कहा कि दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की कहानियां युवा पीढ़ी को चुनौतियों से पार पाने और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेटियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। इस दौरे ने क्षेत्र की खेल उपलब्धियों को मिल रही बढ़ती पहचान और राजस्थान व देश का बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का समर्थन करने के महत्व को भी रेखांकित किया।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे। नेताओं ने अरुंधति को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उनके खेल करियर में निरंतर सफलता की कामना की। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर, अरुंधति ने कोटा-बूंदी की खेल गाथा में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा है और पूरे क्षेत्र में उभरते एथलीटों के लिए प्रेरणा बन गई हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस