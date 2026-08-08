हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप: मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर ओडिशा ने जीता खिताब, पंजाब के नाम ब्रॉन्ज

कोयंबटूर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 - डिवीजन 'ए' का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टीम ने शनिवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए रोमांचक फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की।

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फाइनल में दो मजबूत टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मनदीप केरकेट्टा ने दूसरे मिनट में गोल करके ओडिशा को शुरुआती बढ़त दिलाकर मध्य प्रदेश पर दबाव बनाया। हॉकी मध्य प्रदेश ने जबरदस्त वापसी करते हुए मौके बनाना जारी रखा, लेकिन ओडिशा का डिफेंस मजबूत बना रहा। मुकाबले में कड़ी टक्कर जारी रही, क्योंकि दोनों टीमें मिडफील्ड पर कब्जा करने और अटैकिंग सर्कल में मौके बनाने की कोशिश कर रही थीं।

आखिरकार, 37वें मिनट में सोहिल अली ने मध्य प्रदेश के लिए बराबरी का गोल किया, जिससे आखिरी क्वार्टर रोमांचक हो गया। हालांकि, ओडिशा ने नए जोश के साथ जवाब दिया। मुकाबले के 45वें मिनट में इस टीम ने कप्तान दीपक प्रधान के जरिए फिर से बढ़त हासिल कर ली।

चैंपियनशिप का खिताब दांव पर होने के कारण, मध्य प्रदेश ने आखिरी पलों में एक और बराबरी का गोल करने के लिए जोर लगाया। हालांकि, ओडिशा ने अपनी 2-1 की बढ़त बरकरार रखी। इस जीत के साथ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा चैंपियन बन गया।

वहीं, तीसरे स्थान के मैच में, हॉकी पंजाब ने शानदार अटैकिंग खेल दिखाते हुए हॉकी झारखंड को 6-3 से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

गुरविंदर सिंह ने 11वें मिनट में गोल दागकर पंजाब को बढ़त दिला दी थी। इसके बाद टीम के कप्तान जरमन सिंह ने 34वें और 36वें मिनट में तेजी से दो गोल किए। चरणजीत सिंह ने 52वें और 53वें मिनट में दो गोल दागे, जबकि अजयपाल सिंह ने 41वें मिनट में गोल करके पंजाब के गोलों की संख्या पूरी की।

झारखंड ने आखिरी सीटी बजने तक संघर्ष किया। इस दौरान पात्रास हस्सा ने 33वें, 40वें और 56वें ​​मिनट में गोल की हैट्रिक लगाई, लेकिन पंजाब ने मुकाबला 6-3 से अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी