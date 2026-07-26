दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का महाकुंभ, सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से की शामिल होने की अपील

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी से एक दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमावर को राजधानीवासियों से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से स्टेडियम पहुंचकर मुकाबलों का लाइव रोमांच देखने और इस मेगा खेल आयोजन का भरपूर लुत्फ उठाने का आग्रह किया।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "27 जुलाई से दिल्ली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगी। सात दिनों तक, त्यागराज स्टेडियम में 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी विश्व-स्तरीय टेबल टेनिस, बेहतरीन कौशल और खेल उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे। दिल्लीवासियों को इस एक्शन को लाइव देखने और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि राजधानी कॉमनवेल्थ के प्रमुख खेल आयोजनों में से एक की मेजबानी कर रही है।"

14 जुलाई को मुख्यमंत्री ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक मैस्कॉट (शुभंकर) 'मयूर' का अनावरण किया था। समारोह के दौरान, उन्होंने चैंपियनशिप के बहुप्रतीक्षित आधिकारिक ट्रेलर को भी लॉन्च किया।

मैस्कॉट के प्रतीकात्मक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मयूर' भारत के राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित है और यह ऊर्जा, उत्साह, जीवंतता और सकारात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मोर के पंखों में सभी हिस्सा लेने वाले देशों के राष्ट्रीय झंडों को खूबसूरती से शामिल किया गया है, जो 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना और खेल भावना के संदेश को दर्शाता है।

इस भव्य आयोजन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआई) और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के पदाधिकारी, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, खिलाड़ी, खेल जगत के प्रतिष्ठित सदस्य और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

दिल्ली को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने पर गर्व जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे, बेहतरीन आयोजन क्षमता और वैश्विक खेलों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक, दिल्ली ने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की सफल मेजबानी का शानदार रिकॉर्ड कायम किया है।

--आईएएनएस

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