दोहा डायमंड लीग में चौथा स्थान, नीरज चोपड़ा बोले- अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं, आगे इससे भी अच्छे थ्रो करूंगा

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा अपने प्रदर्शन से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि सीजन के शेष हिस्से में वह इससे भी शानदार प्रदर्शन करेंगे।

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सुहैन बिन हमाद स्टेडियम में खेली गई इस प्रतियोगिता में नीरज ने तीसरे प्रयास में अपना बेस्ट थ्रो (85.69) किया। भले ही नीरज टॉप-3 में जगह नहीं बना सके, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। श्रीलंका के रुमेश पथिरगे 88.68 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि एंडसन पीटर्स (86.38) ने दूसरा स्थान हासिल किया। कर्टिस थॉम्पसन (85.99 मीटर के साथ टॉप-3 में जगह बनाने में कामयाब रहे।

शनिवार को दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पत्रकारों से कहा, "मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं। मैंने चोट से उबरकर काफी समय बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मेरे लिए यह इस साल की पहली प्रतियोगिता थी। मैंने थ्रोइंग भी काफी देरी से शुरू की है। मोमेंटम बनने में समय लगता है। मेरी कुछ थ्रो अच्छी थी, लेकिन कुछ थ्रो दूरी के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी। अभी पूरा सीजन बाकी है। उम्मीद है कि मैं इससे भी अच्छे थ्रो करूंगा। मैं जैसे-जैसे सेशन करूंगा और अच्छा प्रदर्शन कर सकूंगा।"

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने खेल के अलग-अलग पहलुओं में बेहतरीन प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए शनिवार को अवॉर्ड्स वितरण किए। इन अवार्ड्स का मकसद मौजूदा और पूर्व एथलीट्स, कोचों, टेक्निकल अधिकारियों, मेंटर्स, राज्य संघों, स्पॉन्सर्स और उन सभी लोगों को सम्मानित करना है, जिनके योगदान ने ग्लोबल एथलेटिक्स स्टेज पर भारत की बढ़ती सफलता में अहम भूमिका निभाई है।

मशहूर स्प्रिंटर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की अध्यक्ष पीटी ऊषा के अलावा, एशियन गेम्स में डेकाथलॉन के गोल्ड मेडलिस्ट गुरबचन सिंह रंधावा, पूर्व नेशनल चीफ कोच बहादुर सिंह चौहान और वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालीं अंजू बॉबी जॉर्ज को भी 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से नवाजा गया।

शनिवार को पहले एडिशन में 10 कैटेगरी शामिल थीं। इनमें बेस्ट एथलीट (पुरुष और महिला), बेस्ट कोच, बेस्ट टेक्निकल अधिकारी, बेस्ट राज्य संघ और लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं।

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर ने एएफआई की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, "बहुत अच्छा लगा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सभी को ऐसा मौका दिया। पुराने एथलीट्स और नए टैलेंट से मिलना एक शानदार अनुभव था।"

--आईएएनएस

आरएसजी