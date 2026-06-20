पीटी ऊषा 'इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स' में 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। मशहूर स्प्रिंटर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की अध्यक्ष पीटी ऊषा को शनिवार को पहले 'इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स' समारोह में 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

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पीटी ऊषा के अलावा, एशियन गेम्स में डेकाथलॉन के गोल्ड मेडलिस्ट गुरबचन सिंह रंधावा, पूर्व नेशनल चीफ कोच बहादुर सिंह चौहान और वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालीं अंजू बॉबी जॉर्ज को भी 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से नवाजा गया।

इस सम्मान को पाने पर खुशी जाहिर करते हुए पीटी ऊषा ने कहा, "मुझे इस अवार्ड को जीतने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके लिए आवेदन नहीं किया था। भारत में अधिकतर ऐसा होता है कि अगर आप अवार्ड के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको अवार्ड नहीं मिलता। यह फेडरेशन, एएफआई की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है।"

ये अवार्ड्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने खेल के अलग-अलग पहलुओं में बेहतरीन प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए शुरू किए हैं। इन अवार्ड्स का मकसद मौजूदा और पूर्व एथलीट्स, कोचों, टेक्निकल अधिकारियों, मेंटर्स, राज्य संघों, स्पॉन्सर्स और उन सभी लोगों को सम्मानित करना है, जिनके योगदान ने ग्लोबल एथलेटिक्स स्टेज पर भारत की बढ़ती सफलता में अहम भूमिका निभाई है।

पहले एडिशन में 10 कैटेगरी शामिल थीं। इनमें बेस्ट एथलीट (पुरुष और महिला), बेस्ट कोच, बेस्ट टेक्निकल अधिकारी, बेस्ट राज्य संघ और लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं।

'इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन' के तौर पर पहचान बनाने वालीं पीटी ऊषा का नाम दिग्गज स्प्रिंटर में शुमार हैं, जिनका एशियन एथलेटिक्स में दबदबा रहा है। पीटी ऊषा ने एशियन गेम्स में 11 मेडल (4 गोल्ड, 7 सिल्वर) और एशियन चैंपियनशिप में 23 मेडल जीतने के साथ ओलंपिक फाइनल में जगह बनाई।

अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की एकमात्र एथलीट हैं, जिन्होंने पेरिस में 2003 के एडिशन में महिलाओं की लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

भारतीय एथलेटिक्स के शुरुआती दिग्गजों में से एक रंधावा ने 1962 के एशियन गेम्स में डेकाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता था। बहादुर सिंह चौहान ने नेशनल टीम के चीफ कोच के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान कई पीढ़ियों के एथलीट्स को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी।

--आईएएनएस

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