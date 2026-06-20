पिछले मैच का खिलाड़ियों के शरीर पर असर पड़ा, सभी ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग की: अर्शदीप सिंह

चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने स्वीकारा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान लखनऊ में गर्मी के बीच खिलाडियों के शरीर पर असर पड़ा था। सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए सभी ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग की।

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अर्शदीप ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच से पहले ब्रॉडकास्टर्स से कहा, "सीरीज से पहले ही तैयारी हो चुकी थी। हम एक टीम के तौर पर अपनी प्रकिया का अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना था। पिछले मैच का हमारे शरीर पर असर पड़ा था।

उन्होंने कहा, "वहां बहुत गर्मी और उमस थी और हमें पता था कि यहां प्रैक्टिस के दौरान भी गर्मी होगी। इसलिए, हमने अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखा। कुछ खिलाड़ी आए, कुछ नहीं आए, कुछ रिकवर हुए, कुछ ने ट्रेनिंग की। सभी ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग की।"

अर्शदीप ने गर्मी और उमस भरे मौसम के बावजूद खिलाड़ियों को खेलने के लिए तैयार रखने का श्रेय बैकरूम स्टाफ को देते हुए कहा, "इसका काफी हद तक श्रेय स्पोर्ट्स साइंस टीम को जाता है और जिस तरह से फिजियो और ट्रेनर हमें गेम के लिए तैयार होने में मदद करते हैं।

उन्होंने कहा, "हम गेम से पहले खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप गेम के दौरान हाइड्रेट होना शुरू करते हैं, तो आप पहले ही देर कर चुके होते हैं। इसलिए, आपको गेम से एक दिन पहले ही यह शुरू करना होता है और अच्छी तरह से रिकवर करना होता है, मसाज करवानी होती है, प्राइमिंग सेशन करने होते हैं और फिर आप गेम के लिए तैयार होते हैं।"

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। इसके बाद अगले मैच में 45 रन देकर 3 विकेट हासल किए। हालांकि, अर्शदीप अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का अंतिम मैच का हिस्सा नहीं है। वह आयरलैंड और इंग्लैंड के टी20 दौरे पर जाएंगे।

अर्शदीप ने कहा, "मैं अभी अपनी गेंदबाजी का लुत्फ उठा रहा हूं। चाहे मैदान पर हो या मैदान के बाहर, मैं बस इसका मजा ले रहा हूं और गेंद हाथ से अच्छी तरह निकल रही है। मैं अपनी यॉर्कर पर भी ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आगामी सीरीज टी20 फॉर्मेट की हैं। इसलिए, मैं डेथ ओवर्स में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना चाहता हूं।"

--आईएएनएस

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