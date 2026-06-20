आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026: समीर, रोहित कान्यन ने स्वर्ण पदक जीता, भारतीय टीम को दूसरे दिन 5 पदक मिले

सुहल, 20 जून (आईएएनएस)। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने बताया कि जर्मनी के सुहल में चल रहे आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम के लिए शनिवार का दिन (प्रतियोगिता का दूसरा दिन) शानदार रहा। भारतीय टीम के निशानेबाजों ने पांच पदक जीते।

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भारत के समीर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन जूनियर इवेंट में 28 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेन जूनियर इवेंट में, रोहित कान्यन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। प्राची गायकवाड़ ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन जूनियर इवेंट में 354.7 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता।

भारतीय निशानेबाजों ने टीम इवेंट्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेन जूनियर टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। रोहित कन्यान, वेदांत नितिन वाघमारे और हितेश श्रीनिवासन की तिकड़ी ने मिलकर भारत को पोडियम पर जगह दिलाई।

भारत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन जूनियर टीम इवेंट में एक और कांस्य पदक जीता, जिसमें समीर, अभिनव चौधरी और साहिल चौधरी ने पोडियम पर जगह बनाई।

दूसरे दिन पांच पदकों के साथ, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल 8 पदक हो गए हैं। इसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में शीर्ष पर काबिज भारतीय टीम ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स दोनों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ चैंपियनशिप में मजबूत शुरुआत की है।

इससे पहले, भारत की सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन जूनियर व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन हिमांशी ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन जूनियर टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या बिश्नोई की तिकड़ी ने मिलकर कुल 1700 का स्कोर बनाया और स्टैंडिंग में टॉप पर रही और टीम खिताब जीता।

--आईएएनएस

पीएके