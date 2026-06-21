वर्ल्ड बॉक्सिंग कप: ज्योति ने फाइनल में ब्राजील चैंपियन को हराया, भारत ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते

गुइयांग, 21 जून (आईएएनएस)। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2 में रविवार को ज्योति ने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में ज्योति ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील की मौजूदा गोल्ड मेडलिस्ट फर्जोना फोजिलोवा (उज्बेकिस्तान) को 5-0 के एकतरफा फैसले से हराया।

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एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ज्योति की इस शानदार जीत ने उनके बेहतरीन अभियान को यादगार बनाने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी बढ़ती पहचान को भी साबित किया है।

भारत ने फाइनल में मजबूत प्रदर्शन करते हुए तीन सिल्वर मेडल भी जीते। 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी को चीन की वू यू के हाथों 0-5 से हारने के बाद सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा।

57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने भी सिल्वर मेडल जीता। टूर्नामेंट में शानदार सफर के बाद भी वह अपने टाइटल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की निगिना उक्तामोवा के हाथों 0-5 से हार गईं।

पुरुषों की कैटेगरी में, दीपक (70 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान के अबलाइखान ज़ुसुपोव से फाइनल में 0-5 से हारने के बाद सिल्वर मेडल जीता।

इससे पहले, भारत ने जुगनू (85 किलोग्राम) और निखिल (55 किलोग्राम) के जरिए दो ब्रॉन्ज मेडल पक्के कर लिए थे, जिससे देश के कुल पदकों की संख्या 6 हो गई। इनमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं।

अलग-अलग कैटेगरी में भारत के प्रदर्शन ने एक बार फिर ग्लोबल बॉक्सिंग मंच पर उसकी मजबूती और निरंतरता को साबित किया है। कई फाइनलिस्ट और पोडियम फिनिश ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप सर्किट में शानदार प्रदर्शन को दर्शाया।

इससे पहले, भारतीय टीम का अंतरराष्ट्रीय स्तर के मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अभियान बहुत सफल रहा। महिला टीम ने पांच मुक्केबाजों के साथ चार गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर शानदार नेतृत्व किया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन (75 किलोग्राम), मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रीति पवार (54 किलोग्राम), साक्षी (51 किलोग्राम) और प्रिया (60 किलोग्राम) सभी ने गोल्ड मेडल जीते। परवीन (65 किलोग्राम) ने सिल्वर मेडल जीतकर महिला टीम के शानदार प्रदर्शन को पूरा किया।

--आईएएनएस

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