तेलंगाना ने कोरिया 'नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' के साथ एमओयू साइन किया

हैदराबाद, 26 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना की 'यंग इंडिया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' ने 'कोरिया नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। बुधवार को इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना न केवल ओलंपिक की मेजबानी को लेकर तैयार होने के लिए, बल्कि ऐसे एथलीट तैयार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जो भारत का नाम रोशन कर सकें।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यंग इंडिया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने कोरिया नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (केएनएसयू) के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए दुनिया के प्रमुख संस्थानों में से एक है।"

उन्होंने बताया कि साउथ कोरिया की अपनी पिछली यात्रा के दौरान, वे कोरिया नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल से मिले थे, जिसमें इसके अध्यक्ष मून वॉन-जे भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने केएनएसयू और प्रस्तावित यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बीच साझेदारी के लिए विस्तृत चर्चा की थी। यह साझेदारी अब सिर्फ एक एमओयू से कहीं अधिक है। यह तेलंगाना की खेल प्रतिभा और एथलीट प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और हाई-परफॉर्मेंस शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के बीच एक सेतु है।"

उन्होंने बताया कि केएनएसयू-प्रशिक्षित एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में साउथ कोरिया के 32 पदकों में से 16 पदक जीतने में योगदान दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, "हम उत्कृष्टता की उस संस्कृति को तेलंगाना में लाना चाहते हैं। हमारे गांवों और कस्बों से लेकर ओलंपिक पोडियम तक - तेलंगाना इस यात्रा के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे-जैसे भारत 2036 ओलंपिक की ओर देख रहा है, तेलंगाना तैयार होने के लिए प्रतिबद्ध है - न केवल दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने के लिए, बल्कि ऐसे एथलीट तैयार करने के लिए जो भारत का नाम रोशन कर सकें।"

पिछले महीने, मुख्यमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के साथ मिलकर गाचीबोवली स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और यंग इंडिया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स अकादमी 82 एकड़ में विकसित की जाएगी। भारत के 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की कोशिशों के बीच, उन्होंने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद का इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन की मेजबानी करना उनका सपना है।

--आईएएनएस

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