तेलंगाना ओपन 2026: अंगद चीमा ने शानदार 61 का स्कोर बनाकर दूसरे दिन दो-शॉट की बढ़त बनाई

विकाराबाद (तेलंगाना), 26 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना ओपन 2026 के दूसरे राउंड में अंगद चीमा ने करियर का सर्वश्रेष्ठ और बोगी-फ्री 11-अंडर 61 का शानदार कार्ड खेला। इसके साथ ही वह 13-अंडर 131 के कुल स्कोर पर पहुंचकर दो शॉट की बढ़त के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज हो गए। यह 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वाला टूर्नामेंट वूटी गोल्फ काउंटी में खेला जा रहा है।

चंडीगढ़ के रहने वाले चीमा (70-61) ने बारिश के बाद 'प्रेफर्ड लाइज' के नियमों के बीच शानदार खेल दिखाया। चीमा ने पहले होल पर 'बर्डी' के साथ शुरुआत की और फिर तीसरे से सातवें होल तक लगातार पांच बर्डी बनाकर सात होल में ही 6-अंडर का स्कोर बना लिया। लगातार चार 'पार' के बाद, उन्होंने 12वें होल (जो 'पार-5' था) पर 'चिप-इन ईगल' से अपनी लय वापस पाई और फिर तीन और बर्डी लगाईं।

दिल्ली के राशिद खान (66-67) ने 5-अंडर 67 का स्कोर बनाया और 11-अंडर 133 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। उन्होंने दिन की शुरुआत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहकर की थी।

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई में चार बार के विजेता चीमा अपने पिछले सबसे अच्छे स्कोर (10-अंडर) में सुधार करके बहुत खुश थे। आठवें से 11वें होल तक लगातार चार 'पार' ने उनकी गति को थोड़ी देर के लिए धीमा कर दिया, लेकिन 12वें होल पर 'चिप-इन ईगल' ने उन्हें फिर से अच्छी स्कोरिंग की ओर प्रेरित किया।

राशिद के रोमांचक राउंड में तीसरे (पार-4) और पांचवें (पार-5) होल पर ईगल शामिल थे। उन्होंने तीसरे होल पर लगभग 20 फीट की दूरी से शॉट को सफल बनाया और पांचवें होल पर थ्री-वुड से आठ फीट की दूरी पर शॉट लगाकर पट को होल में डाला।

दो ईगल्स के बावजूद, राशिद को लगा कि कई मौके चूकने और छठे व नौवें होल पर तीन-पट करने के कारण उनका स्कोर और कम हो सकता था। बाद में उन्होंने 12वें, 15वें और 16वें होल पर बर्डी बनाई, जिसमें 15वें होल पर लगभग 12 फीट की दूरी से सबसे लंबी बर्डी शामिल थी, हालांकि 17वें होल पर उन्होंने एक शॉट गंवा दिया।

हैदराबाद के 19 वर्षीय विशेष शर्मा (66-68), जो हाल ही में दो सप्ताह की बीमारी के बाद प्रतियोगिता में लौटे हैं, 10-अंडर 134 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उनके चार-अंडर 68 के स्कोर में तीसरे (पार-5) होल पर एक ईगल, चार बर्डी और दो बोगी शामिल थे।

चंडीगढ़ के अक्षय शर्मा (65-70), जो पहले दिन संयुक्त रूप से लीडर थे, गुरुग्राम के ध्रुव श्योराण (68-67) और श्रीलंका के मिथुन परेरा (70-65) के साथ नौ-अंडर 135 के स्कोर पर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे।

परेरा, जो इस सीजन में फिर से खेलने के लिए रिटायरमेंट से लौटे थे, ने बिना किसी बोगी के 65 का स्कोर बनाया, जिसमें सात बर्डी शामिल थीं। पहले राउंड में संयुक्त रूप से सबसे आगे रहने वाले दूसरे खिलाड़ी, मनु गंडास (65-71), आठ-अंडर 136 के स्कोर के साथ सातवें स्थान के लिए पांच खिलाड़ियों के साथ बराबरी पर आ गए।

मौजूदा पीजीटीआई रैंकिंग में सबसे आगे चल रहे सप्तक तलवार (72-68) चार-अंडर 140 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 23वें स्थान पर रहे। कट एक-अंडर 143 पर लगा, जिससे कुल 131 खिलाड़ियों में से 50 खिलाड़ी आखिरी दो राउंड के लिए आगे बढ़े।

--आईएएनएस

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