टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स की डरहम के लिए वापसी

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। स्टोक्स वनडे कप के शुरुआती राउंड में डरहम की तरफ से डर्बीशायर के खिलाफ खेलेंगे। यह पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उनका पहला मैच होगा।

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35 वर्षीय ऑलराउंडर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंकाया था। अब वे उसी दिन घरेलू वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे, जिस दिन 'द हंड्रेड' का नया सीजन शुरू हो रहा है।

लंदन के नाइटक्लब में हुई एक घटना की जांच के चलते बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे। इंग्लैंड की टीम से दूर रहने के दौरान, स्टोक्स ने काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ डरहम की तरफ से खेला था।

'बीबीसी' स्पोर्ट के अनुसार, स्टोक्स ने कहा, "जब मैं दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहा था और डरहम वापस लौटा, तो मुझे खेल के प्रति एक नई ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस एहसास को फिर से नहीं पा सका। मैं भविष्य में जो करने जा रहा हूं, उसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए खेलने वापस जा रहा हूं। मैं अभी बहुत जोश में हूं। इस हफ्ते कुछ पल ऐसे भी आए जो वाकई बहुत मुश्किल थे। मैंने सही फैसला लिया है।"

वनडे कप में वापसी के बाद, स्टोक्स सीजन खत्म होने से पहले काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए फिर से खेल सकते हैं।

हालांकि, बेन स्टोक्स ने खिलाड़ियों की नीलामी में अपना नाम नहीं दिया था। इसके साथ ही, इंग्लैंड की जिम्मेदारियों से संन्यास की घोषणा करने से पहले ही उन्होंने वनडे कप में डरहम की तरफ से खेलने पर सहमति जता दी थी।

स्टोक्स ने इंग्लैंड के वनडे वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन के बाद से 50-ओवरों का क्रिकेट नहीं खेला है। डर्बीशायर में मंगलवार का मैच 12 वर्षों में डरहम के लिए स्टोक्स का पहला घरेलू वनडे मुकाबला भी होगा।

डरहम के लिए उनका आखिरी 50-ओवरों का मैच 2014 में वारविकशायर के विरुद्ध वनडे कप फाइनल था, जिसमें उनकी टीम जीती। उन्होंने आखिरी घरेलू वनडे मैच साल 2017 में न्यूजीलैंड में कैंटरबरी का प्रतिनिधित्व करते हुए खेला था।

--आईएएनएस

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