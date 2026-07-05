टीपीसी डीरे रन में ग्लोवर और हॉजेस सबसे आगे

इलिनोइस (यूएसए), 5 जुलाई (आईएएनएस)। टीपीसी डीरे रन में जारी 'जॉन डीरे क्लासिक' के तीसरे दिन के आखिर में लुकास ग्लोवर (63-63-69) और ली हॉजेस (64-66-67) सबसे आगे रहे।

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ग्लोवर और हॉजेस का स्कोर 16-अंडर पार है और उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी बेन कोहल्स (65-67-66), जैक्सन सुबर (68-64-66) और जैक ब्लेयर (63-68-67) हैं, जिनका स्कोर 15-अंडर पार है। फाइनल राउंड में जाने वाले टॉप-10 में 11 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से एकमात्र गैर-अमेरिकी खिलाड़ी जापान के र्यो हिसात्सुने हैं, जो 12-अंडर पार (67-65-69) के स्कोर के साथ टी-8 पर हैं।

इंडो-कैनेडियन सुदर्शन येल्लामाराजू पहले ही कट से बाहर हो गए थे, जबकि अक्षय भाटिया, साहित थीगाला और आरोन राय ने इस हफ्ते हिस्सा नहीं लिया।

ग्लोवर ने हफ्ते की शुरुआत जैक ब्लेयर के साथ अपने पहले राउंड में हफ्ते का सबसे कम स्कोर बनाकर की। दोनों खिलाड़ियों ने 8-अंडर 63 का स्कोर किया। ग्लोवर ने कहा कि यहां हमेशा कड़ा मुकाबला होता है।

तीसरे राउंड में ग्लोवर ने हफ्ते की अपनी पहली बोगी की और 2-अंडर 69 का स्कोर दर्ज किया। ग्लोवर ने अपने तीसरे राउंड की मजबूत शुरुआत की; उन्होंने दूसरे होल पर हफ्ते का अपना पहला ईगल बनाया, लेकिन नौवें होल पर बोगी के साथ एक शॉट गंवा दिया। 17वें होल पर देर से मिली बर्डी की मदद से वह तीसरे दिन के आखिर में संयुक्त रूप से लीडर बने रहने में सफल रहे।

हॉजेस ने ग्लोवर से दो स्ट्रोक पीछे रहते हुए अपना तीसरा राउंड शुरू किया और फिर 4-अंडर 67 का स्कोर करके लीडरबोर्ड पर अपनी स्थिति बेहतर की और हफ्ते का सिर्फ एक राउंड शेष रहते हुए संयुक्त लीडर बन गए। हॉजेस ने अपने तीसरे राउंड की शुरुआत दूसरे होल पर शुरुआती बर्डी के साथ की और फिर पांचवें होल पर एक और स्ट्रोक हासिल किया। छठे और आठवें होल पर लगातार बोगी लगने के कारण, पीजीए टाइटल जीतने वाले इस खिलाड़ी का स्कोर कुछ समय के लिए 'ईवन पार' पर आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने 12वें, 14वें, 15वें और 17वें होल पर बर्डी लगाकर दिन का खेल संयुक्त रूप से लीडर के तौर पर खत्म किया।

मौजूदा एनसीएए चैंपियन और टॉप रैंक वाले एमेच्योर प्रेस्टन स्टाउट भी टॉप 10 में शामिल हैं। स्टाउट 12-अंडर पार (66-69-66) के स्कोर के साथ लीडरबोर्ड पर टी-8 स्थान पर हैं और टाइटल की दौड़ में बने हुए हैं। टेक्सास के रहने वाले और ओक्लाहोमा स्टेट के सीनियर खिलाड़ी स्टाउट ने तीसरे दिन 5-अंडर 66 का राउंड खेलकर 11 स्थान की बढ़त हासिल की और खुद को मुकाबले में ला खड़ा किया। स्टाउट ने अपने तीसरे राउंड में सात बर्डी लगाईं।

--आईएएनएस

आरएसजी