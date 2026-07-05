टीजी20 हमारे लिए बड़ा और जरूरी मंच, हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों ने की लीग की तारीफ

हैदराबाद, 5 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के क्रिकेटरों ने रविवार को तेलंगाना टी20 लीग (टीजी20) को जाने-माने प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों के साथ अपनी स्किल दिखाने के लिए एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा पेशेवर प्लेटफॉर्म बताया है। टूर्नामेंट का लक्ष्य हर टीम में जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका देना है।

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हैदराबाद ई-चैंपियंस के ऑल-राउंडर गणेश गडुगु ने लीग को गेम-चेंजर बताया। गडुगु ने कहा, "हमें जिला खिलाड़ियों के तौर पर खुद को साबित करने और राज्य के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का मौका मिलता है। हम कई वर्षों से इस तरह के प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे थे। टीजी20 ने जिले के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को दिखाने और खुद को साबित करने के मौके दिए हैं।"

अन्विता खम्मम एसेस के बल्लेबाज जी साई कृष्णा रेड्डी ने कहा कि यह टूर्नामेंट छोटे इलाकों के खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मौका देता है।

उन्होंने कहा, "टीजी20 अपनी स्किल्स दिखाने के लिए सच में एक बड़ा मंच है। अनुभवी प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के साथ खेलना और उनके सामने प्रदर्शन करना एक बड़ी कामयाबी है। अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, तो यह हमें और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।"

पालामुरु स्ट्राइकर्स के गेंदबाज मोहम्मद अफरीदी अहमद ने कहा कि इस टूर्नामेंट ने उनके क्रिकेटिंग विकास और खेल की समझ को काफी तेज किया है। उन्होंने कहा, "मुझे टीजी20 से बहुत अनुभव मिल रहा है। मैं हर दिन सीख रहा हूं, चाहे वह फील्डिंग हो, मैच के हालात को समझना हो या अपने ओवरऑल खेल को बेहतर बनाना हो। यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और हम जैसे खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।"

रंगा रेड्डी राइजर्स के तेज गेंदबाज टी. अरुण कुमार ने कहा कि लीग से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिला है, जिसकी लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी।

उन्होंने कहा, "जिले के खिलाड़ियों के लिए यह लीग बहुत जरूरी है। हम पिछले चार सालों से इस तरह के मौके का इंतजार कर रहे थे। दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही लीग थीं, लेकिन अब तेलंगाना में भी एक है। इस साल हमें आखिरकार वह मौका मिला। टीजी20 ने हमें वह एक्सपोजर दिया है जो हमें पहले कभी नहीं मिला।"

ईआईपीएल और एलेवे करीमनगर डायमंड्स के ऑलराउंडर टीवीएस नारायण तेजा ने कहा, "फ्रैंचाइजी इकोसिस्टम से हमें मनोवैज्ञानिक बूस्ट मिला है। यह सच में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं इतने बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।"

--आईएएनएस

पीएके