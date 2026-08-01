ताइपे ओपन: तन्वी शर्मा ने कटाया फाइनल का टिकट, सेमीफाइनल में हुआंग यू-हसुन को हराया

ताइपे, 1 अगस्त (आईएएनएस)। तन्वी शर्मा ने ताइपे बैडमिंटन ओपन 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने एकतरफा गेम में जीत हासिल की और बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत के खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है।

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शनिवार को ताइपे एरिना में दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी ने पांचवीं वरीयता प्राप्त हुआंग यू-हसुन को 21-17, 21-11 से हराया। उन्होंने सिर्फ 33 मिनट में जीत हासिल की और रविवार को वियतनाम की गुयेन थुई लिन्ह के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच में अपनी जगह पक्की की।

क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने थाईलैंड की चौथी वरीयता प्राप्त सुपनिडा काटेथोंग के खिलाफ मैच में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीन गेम में जीत हासिल की थी। हालांकि, सेमीफाइनल में तन्वी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आईं और उन्होंने यू-हसुन को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। पिछले दो वर्षों में तन्वी का प्रदर्शन लाजवाब रहा है।

2024 में हुई बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं तन्वी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई है। 2025 में वह ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 दोनों में दूसरे स्थान पर रहीं और उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज का खिताब भी जीता था।

हालांकि, उन्नति हुड्डा के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद भारत महिला सिंगल्स इवेंट में 'ऑल-इंडियन फाइनल' (दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच फाइनल) के बहुत करीब पहुंचकर चूक गया। इस युवा खिलाड़ी को छठी वरीयता प्राप्त गुयेन थुई लिन्ह से 15-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा।

पुरुष सिंगल्स में भारत का सफर निराशाजनक रहा; राउंड ऑफ़ 16 में एचएस प्रणय के बाहर होने के बाद भारत के बचे हुए आखिरी खिलाड़ी किरण जॉर्ज को क्वार्टर-फाइनल में जापान के चौथे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी युदाई ओकिमोटो के खिलाफ 21-12, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, डबल्स इवेंट में भारत का सफर जल्द ही खत्म हो गया था। भारतीय जोड़ी भार्गव राम अरिगेला और विश्व तेज गोब्बूरु पुरुष डबल्स इवेंट के पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस