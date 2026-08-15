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खेल

स्विस लेडीज ओपन: कट बनाने वाली इकलौती भारतीय बनीं प्रणवी उर्स

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गोल्फ पार्क होल्जहौजर्न (स्विट्जरलैंड), 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स ने 'स्विस लेडीज ओपन' में हाफवे कट पार करने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के गोल्फ पार्क होल्जहौजर्न में खेले गए टूर्नामेंट में उनकी साथी खिलाड़ी त्वेसा मलिक और दीक्षा डागर दूसरे राउंड के बाद बाहर हो गईं।

प्रणवी उर्स ने पहले दौर में 2-अंडर 70 का स्कोर करने के बाद दूसरे दौर में भी 2-अंडर 69 का शानदार स्कोर किया। वह कुल 3-अंडर 139 के स्कोर के साथ सप्ताहांत के मुकाबलों से पहले संयुक्त 28वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

दूसरी ओर, त्वेसा मलिक ने पहले दौर के 72 के बाद दूसरे दौर में सुधार करते हुए 1-अंडर 71 का स्कोर बनाया, लेकिन कुल 1-ओवर स्कोर के साथ वह कट से सिर्फ एक शॉट से चूक गईं।

वहीं, दीक्षा डागर सरे दौर में 78 का निराशाजनक स्कोर खेलने के कारण पिछड़ गईं। पहले दौर में 71 का स्कोर करने वाली दीक्षा कुल 7-ओवर के स्कोर पर रहीं।

टॉप पर, स्वीडन की काजसा अरवेफजाल ने एक और शानदार राउंड खेलकर टूर्नामेंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। गुरुवार को शानदार 64 के स्कोर के साथ शुरुआत करने के बाद, 26 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरे राउंड में बिना किसी बोगी के 66 का स्कोर किया। इससे उनका कुल स्कोर 12-अंडर पार हो गया और उन्होंने तीन शॉट की बढ़त बना ली।

अरवेफजाल ने अपने दूसरे राउंड की शुरुआत 'बैक नाइन' से की और तुरंत ही पार-4 वाले 10वें होल पर बर्डी हासिल की। ​​इसके बाद उन्होंने लगातार आठ होल पर 'पार' स्कोर किया। 'फ्रंट नाइन' पर स्वीडिश खिलाड़ी ने अपनी लय और तेज की और पहले, दूसरे, चौथे और सातवें होल पर बर्डी हासिल करके बाकी खिलाड़ियों से बढ़त हासिल की।

फाइनल ग्रुप में खेलते हुए वह अपना पहला एलईटी खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की व्हिटनी हिलियर और आयरलैंड की एना फॉस्टर होंगी। ये दोनों खिलाड़ी नौ-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

अरवेफजाल पहले भी इस इवेंट को जीतने के करीब पहुंच चुकी हैं। वह यहां 2025 में रनर-अप रही थीं, जब इंग्लैंड की ऐलिस ह्यूसन ने सफलतापूर्वक अपना खिताब बचाया था। अरवेफजाल जून में मॉरिशस में हुए एमसीबी क्लासिक में भी दूसरे स्थान पर रही थीं और पिछले महीने अपने पहले दो मेजर टूर्नामेंट में भी कट पार करने में सफल रही थीं।

स्विस इवेंट में पहली बार खेल रहीं फॉस्टर ने 67 के स्कोर से शुरुआत करने के बाद दूसरे राउंड में 66 का स्कोर किया, जो अरवेफजाल के स्कोर के बराबर था। 24 वर्षीय खिलाड़ी का फाइनल ग्रुप में पहुंचना, किसी एलईटी इवेंट में उनके फाइनल ग्रुप में पहुंचने का पहला मौका है।

2023 की चैंपियन जर्मनी की एलेक्जेंड्रा फोर्स्टरलिंग, वेल्स की क्लो विलियम्स और इंग्लैंड की एलेनोर गिवेंस आठ-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। गिवेंस ने आखिर में तीन बर्डी लगाकर 66 का स्कोर किया। इंग्लैंड की हैना स्क्रीन सात-अंडर के स्कोर के साथ अकेले सातवें स्थान पर हैं, जबकि छह खिलाड़ी छह-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर हैं।

इस समूह में डिफेंडिंग चैंपियन ह्यूसन भी शामिल हैं, जो लगातार तीसरी जीत दर्ज कर हैट्रिक पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। उनके अलावा फिनलैंड की एलीना नुमेनपा, स्वीडन की लुइस रिडक्विस्ट, ऑस्ट्रिया की कैथरीना म्यूलबाउर और स्पेन की लूना सोब्रोन गाल्मेस तथा अमाइया लाटोरे भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

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