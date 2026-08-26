शतक के करीब पासिंदु सूरियाबंदारा, टी-ब्रेक तक दूसरी पारी में श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर बनाए 199 रन

कोलंबो, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा है। टेस्ट के चौथे दिन टी-ब्रेक तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलते हुए 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 199 रन लगा लिए हैं।

श्रीलंका भारत के स्कोर से अभी भी 14 रन पीछे है। पहली पारी में शानदार 80 रनों की पारी खेलने वाले पासिंदु सूरियाबंदारा दूसरी पारी में अपने शतक के करीब हैं। वह 157 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन बना चुके हैं। वहीं, धनंजय डी सिल्वा 14 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 21 रनों की साझेदारी हो चुकी है। पहली पारी में 290 के स्कोर पर ऑलआउट होने के कारण श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दूसरी पारी में भी मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और लाहिरू उदारा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए सूरियाबंदारा और कामिल मिशारा ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी निभाई और 58 रन जोड़े। कामिल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 39 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए।

63 के स्कोर पर 2 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की पारी को कामिंदु मेंडिस ने सूरियाबंदारा के साथ मिलकर संभाला। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। मेंडिस और सूरियाबंदारा ने मिलकर 170 गेंदों में 115 रन जोड़े। मेंडिस ने अपना अर्धशतक पूरा किया और वह 92 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए।

वहीं, सूरियाबंदारा 157 गेंदों में 90 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। अपनी इस पारी में वह 10 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 14 रन बनाकर सूरियाबंदारा का साथ निभा रहे हैं। टी-ब्रेक तक भारत की ओर से गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट चटकाया है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट खोकर 503 रन बनाने के बाद घोषित की थी, जिसके जवाब में श्रीलंका 290 रन ही बना सकी थी।

--आईएएनएस

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