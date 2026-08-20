सदर्न स्लैम स्क्वैश: अरिहंत ने आर्यन को हराकर किया बड़ा उलटफेर, ईशा ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

चेन्नई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। गुरुवार को चेन्नई में इंडियन स्क्वैश एकेडमी में सदर्न स्लैम स्क्वैश के पुरुष क्वार्टर फाइनल में अरिहंत केएस ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आर्यन प्रताप सिंह को 11-5, 11-2, 11-5 से हराकर बड़ा उलटफेर किया।

वहीं, महिला क्वार्टर फाइनल में ईशा श्रीवास्तव ने वापसी करते हुए 3/4 सीड शमीना रियाज को 7-11, 11-4, 11-7, 11-8 से हराया। ईशा अंडर-19 के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हैं। इससे पहले बुधवार को, 3/4 सीड वेदांत पटेल ने सदर्न स्लैम स्क्वैश के पुरुष प्री-क्वार्टर फाइनल में 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए लोकेश सुब्रमणि को 8-11, 9-11, 11-4, 11-2, 11-6 से हराया था।

महिलाओं के प्री-क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड निरुपमा दुबे ने आकांक्षा गुप्ता को 11-8, 11-5, 11-8 से और दूसरी सीड पूजा आरती आर. ने सहाना कलाईवानन को 11-4, 11-4, 11-6 से हराया। शनिवार तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 12 कैटेगरी में लगभग 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

परिणाम:

पुरुष: अरिहंत केएस ने 1-आर्यन प्रताप सिंह को 11-5, 11-2, 11-5 से हराया; गुरवीर सिंह ने पूरव रामभिया को 11-8, 11-3, 11-5 से हराया; वेदांत पटेल ने कुणाल सिंह को 13-11, 12-10, 11-9 से हराया; 2-राहुल बैठा ने हृधान शाह को 11-3, 11-6, 11-2 से हराया।

महिलाएं: निरुपमा दुबे ने व्योमिका खंडेलवाल को 11-6, 11-4, 11-1 से हराया; रथिका सीलन ने रीवा निंबालकर को 11-8, 11-7, 11-7 से हराया, पूजा आरती आर बीटी आरिका मिश्रा 11-5, 11-6, 11-7; ईशा श्रीवास्तव ने शमीना रियाज़ को 7-11, 11-4, 11-7, 11-8 से हराया।

अंडर-19: पूरव रंभिया बीटी मयप्पन पी 11-8, 11-6, 11-6; राघव वशिष्ठ ने राहुल संजय बालाकृष्णन को 5-11, 11-5, 11-8, 11-9 से हराया; श्रवण जैन बीटी अर्जुन मोरे 11-6, 12-10, 10-12, 11-7; युवदित्य जैन बीटी इजाज मोहम्मद 11-9, 6-11, 13-11, 11-2।

अंडर-17: श्रेयांश झा बीटी आर्यमान सिंह 11-9, 11-5, 11-8; सहर्ष शाहरा बीटी दर्शन के 11-8, 5-11, 11-7, 11-6; ह्रदय शाह ने हर्षल राणा को 11-3, 11-7, 11-5 से हराया, लोकेश सुब्रमणि बीटी मनुथ दासनायके (श्रीलंका) 8-11, 11-3, 11-3, 11-8।

लड़के अंडर-15: जैक्रिश शशिकुमार (एसजीपी) ने सोहम सारदा को 11-1, 11-8, 7-11, 11-7 से हराया; ध्रुव जौहरी ने अयान धानुका को 6-11, 11-3, 11-8, 11-6 से हराया; रुआन राम तडंकी ने अक्षत सिंघल को 6-11, 6-11, 11-5, 11-3, 11-9 से हराया; फरीद अंद्राबी ने विवेक शिंदे को 11-8, 11-6, 11-6 से हराया।

लड़के अंडर-13: केलेन इवान लो (एसजीपी) बीटी आर्यन एसके 11-4, 11-4, 11-4; ज़ेन अली ने हरिबाला के को 11-7, 11-5, 11-5 से हराया; विहान चंडोक बीटी वरुण पार्टिबन (एमएएस) 11-5, 11-1, 11-9; रिदान गुप्ता बीटी लखवंत एपी 11-9, 12-14, 11-8, 14-12।

लड़के अंडर-11: यूचेन मेसन हान (एसजीपी) बीटी जोशुआ लेक (एसजीपी) 11-1, 11-7, 11-8; विराज वाधवानी बीटी रुद्रांश प्रभाकर 11-9, 12-10, 14-12; वेदांत शिंदे ने युवान वर्मा को 11-8, 8-11, 9-11, 11-7, 11-9 से हराया; अगस्त्य उप्पल बीटी विराज शिंदे 11-9, 11-8, 12-10।

अंडर-19 लड़कियां:: आकांक्षा गुप्ता बीटी दिवा शाह 12-10, 15-13, 2-11, 11-8; देवश्री अरोरा बीटी तलैया चेओंग (एसजीपी) 11-7, 11-7, 11-3; व्योमिका खंडेलवाल बीटी सहाना कलाईवानन 11-9, 11-5, 12-10; ईशा श्रीवास्तव ने क्रिया सरवनन को 11-6, 11-4, 11-5 से हराया।

अंडर-17 लड़कियां:: आरिका मिश्रा बीटी 1-वसुंधरा नांगारे 12-10, 11-8, 11-9; रियानसिका वर्मा बीटी शिउली नटराज (एसजीपी) 11-5, 11-8, 10-12, 11-4; काशवी मंगल बीटी अन्या सूद 11-8, 11-9, 11-5; युशान जैसिंथा हान (एसजीपी) बीटी 2-रविनाश्री नंताकुमार (एमएएस) 11-5, 11-8, 11-3।

अंडर-15 लड़कियां: केलिहला चेओंग (एसजीपी) बीटी राचेल मार्कोस (एसजीपी) 11-1, 11-7, 11-6; दिवा परसरामपुरिया ने सनाइता सिंह को 11-3, 11-3, 11-2 से हराया; दिव्यांशी जैन ने देवकी आनंद को 11-1, 11-0, 11-3 से हराया; गौशिका एम बीटी शनाया परसरामपुरिया 11-7, 9-11, 8-11, 11-5, 11-1।

अंडर-13 लड़कियां: कीर्ति बाला (एमएएस) बीटी सानावी तिडके 11-4, 11-7, 11-5; आध्या ग्रोवर ने यू शी काई (एचके) को 11-4, 11-9, 11-9 से हराया; अक्षरा मखीजा ने धृति गंजी को 11-4, 11-7, 11-6 से हराया; रियाया दलाल बनाम समीक्षा सुगुमर 11-5, 11-3, 11-7।

अंडर-11 लड़कियां: मीरा रूथिरन (एमएएस) बीटी अनम यादव 11-8, 11-5, 11-1; इनाया अंद्राबी ने बारिशा बेगम को 6-11, 11-5, 10-12, 11-7, 11-9 से हराया; अंशिका कुमारी ने अमृता कुंडवे को 11-7, 11-5, 11-6 से हराया; गौरवी अजमेरा बीटी नव्या खत्री 11-3, 11-1, 11-2।

--आईएएनएस

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