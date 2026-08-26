डीपीएल 2026: अनमोल-तेजस्वी की दमदार पारी, सेंट्रल दिल्ली को हराकर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने कटाया फाइनल का टिकट

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के पहले क्वालीफायर में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही साउथ दिल्ली ने टूर्नामेंट के फाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया है।

हालांकि, हार के बावजूद सेंट्रल दिल्ली किंग्स को अभी खिताबी मुकाबले में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। टीम दूसरे क्वालीफायर में पुरानी दिल्ली 6 और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से 28 अगस्त को भिड़ेगी। खिताबी मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाना है।

194 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सिद्धार्थ जून महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि समर्थ सिंह 7 गेंदों में 8 रन बनाकर अंकित डब्बास का शिकार बने। युगल सैनी भी सिर्फ 14 रन ही बना सके। कप्तान जोंटी सिद्धू ने 20 गेंदों 3 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। आदित्य भंडारी एक रन बनाकर अंशुमन हुड्डा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।

71 के स्कोर पर 5 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही सेंट्रल दिल्ली की पारी को केशव डब्बास और वंश बेदी ने संभाला। दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 41 गेंदों में 82 रनों की शानदार साझेदारी निभाई। वंश ने महज 24 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। वहीं, केशव ने 35 गेंदों में 59 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और एक छक्का लगाया। हालांकि, केशव-वंश की तूफानी पारी के बावजूद सेंट्रल दिल्ली किंग्स की पूरी टीम 178 रन बनाकर सिमट गई। साउथ दिल्ली की ओर से गेंदबाजी में देवांश रावत ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि विजन पंचाल और अंकित डब्बास ने दो-दो विकेट निकाले।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रणव पंत बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद अंकुर कौशिक भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 11 रन बनाकर केशव डब्बास का शिकार बने। करन गर्ग 9 रन ही बना सके। इसके बाद अनमोल शर्मा और तेजस्वी दहिया ने चौथे विकेट के लिए 49 रन जोड़े। अनमोल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 67 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 8 छक्के लगाए।

वहीं, तेजस्वी ने 33 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। एकांश डोबाल 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अंकित डब्बास 6 रन ही बना सके। प्रांशु विजयराण 6 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहे, तो विजन पांचाल 7 रन बनाकर नॉटआउट रहे। साउथ दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 193 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। गेंदबाजी में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की तरफ से गवनीश खुराना ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि केशव ने दो विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

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