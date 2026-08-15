डीपीएल: तेजस्वी दहिया ने खेली कप्तानी पारी, सुपरस्टार्स ने टाइगर्स को 6 विकेट से हराया

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के 27वें मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की।

इस जीत के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है, जिसने अब तक 7 में से 3 मैच जीते हैं। वहीं, 7 में से 6 मैच गंवाने के बाद न्यू दिल्ली टाइगर्स सातवें स्थान पर है।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 217 रन बनाए। केशव दलाल सिंह ने देव चौधरी के साथ पहले विकेट के लिए 20 रन की साझेदारी की। केशव 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद टीम ने 24 के स्कोर पर देव चौधरी (0) के रूप में अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया।

यहां से वैभव रावल ने अतुल्य पांडे के साथ तीसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 62 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। अतुल्य 17 गेंदों में 3 चौकों के साथ 23 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान हिम्मत सिंह ने वैभव रावल के साथ चौथे विकेट के लिए 27 गेंदों में 49 रन जुटाए।

वैभव ने 30 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 44 रन की पारी खेली। लक्ष्य थरेजा ने मनीष सेहरावत के साथ छठे विकेट के लिए 27 गेंदों में 56 रन जोड़कर टीम को दोहरे शतक के करीब पहुंचाया। मनीष 20 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि लक्ष्य ने नाबाद 30 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से दिवंश रावत ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस टीम ने 50 के स्कोर तक दो विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद आयुष बडोनी ने प्रणव पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 56 रन जुटाकर टीम को शतक के पार पहुंचाया।

आयुष 35 रन बनाकर आउट हुए। यहां से पंत ने कप्तान तेजस्वी दहिया के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़कर टीम को 142 के स्कोर तक पहुंचाया। पंत 27 गेंदों में 32 रन जुटाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद दहिया ने प्रांशु विजयरण के साथ पांचवें विकेट के लिए 28 गेंदों में 76 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। दहिया 29 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 60 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रांशु ने 13 गेंदों में 26 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से लक्ष्मण ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

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