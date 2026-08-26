डीपीएल फाइनल में पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत रंग लाई: अनमोल शर्मा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बुधवार को सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ 15 रनों से जीत दर्ज करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। सुपरस्टार्स की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अनमोल शर्मा खिताबी मैच में पहुंचकर बेहद खुश हैं।

अरुण जेटली स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 20 ओवर में 193/7 का स्कोर बनाया, जिसमें अनमोल शर्मा और तेजस्वी दहिया ने अहम भूमिका निभाई। अनमोल ने 42 गेंदों पर शानदार 67 रन बनाए, जबकि दहिया ने 33 गेंदों पर 57 रन जड़े। इसके बाद साउथ दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 19.4 ओवर में 178 रनों पर ऑलआउट कर दिया।

जीत और फाइनल में जगह बनाने पर अनमोल शर्मा ने कहा, "सेंट्रल दिल्ली किंग्स को हराकर फाइनल में पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम टॉप-2 में पहुंचे, तो हमने कल रात उनका मैच देखा और हमें पता था कि वे लीग स्टेज में एक बहुत मजबूत और दबदबा बनाने वाली टीम रही हैं। हमें पता था कि हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा और अपनी गलतियों को कम करना होगा। हमारी टीम पिछले पांच या छह मैचों से बहुत अच्छा खेल रही है और सभी ने योगदान दिया है। अच्छी बात यह है कि हमारी मेहनत रंग लाई और नतीजा हमारे पक्ष में रहा।"

शुरुआती विकेट गिरने और तेजस्वी दहिया के साथ अपनी 49 रनों की साझेदारी के बारे में बात करते हुए अनमोल ने कहा, "जब हमारे शुरुआती विकेट गिरे, तो मेरे दिमाग में कोई खास बात नहीं चल रही थी। हमारा एकमात्र फोकस साझेदारी बनाने पर था। जब तेजस मेरे साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो हमारे बीच बहुत स्पष्टता थी।"

उन्होंने कहा, "हमें पता था कि अगर हम क्रीज पर टिके रहे और खेलते रहे, तो रन बनते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद ज्यादा से ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करना और मैच को आगे तक ले जाना था। दुर्भाग्य से, मैं 16वें ओवर में आउट हो गया, लेकिन तब तक हमारा ध्यान साझेदारी बनाने और जीतने का सबसे अच्छा मौका बनाने पर था।”

--आईएएनएस

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