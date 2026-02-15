खेल

ATP Delhi Open 2026 : आखिरी मिनट में एंट्री करने वाले एम. सुरेशकुमार ने 5वीं सीड कार्बोनी को हराया

Feb 15, 2026
एटीपी दिल्ली ओपन: आखिरी मिनट में एंट्री करने वाले एम. सुरेशकुमार ने 5वीं सीड कार्बोनी को हराया

नई दिल्ली: एटीपी दिल्ली ओपन 2026 के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। आखिरी मिनट में मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की करने वाले 26 वर्षीय एम. सुरेशकुमार ने डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में पुरुष एकल के पहले क्वालिफाइंग राउंड में इटली के पांचवीं वरीयता प्राप्त 19 वर्षीय लोरेंजो कार्बोनी को 4-6, 6-2, 6-3 से हराया। पहला सेट गंवाने के बाद सुरेशकुमार ने शानदार वापसी की और एक घंटा 53 मिनट तक चले मुकाबले में मैच अपने नाम किया।

 

वहीं, क्वालिफाइंग में वाइल्ड कार्ड से उतरे भारतीय खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने चीनी ताइपे के त्सुंग-हाओ हुआंग को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से मात दी। रामकुमार ने आक्रामक खेल दिखाते हुए मुकाबला एकतरफा अंदाज में जीता।

 

एटीपी चैलेंजर 75 सीरीज के तहत आयोजित इस टूर्नामेंट में एकल और डबल चैंपियन को 75 रैंकिंग अंक मिलेंगे। डबल्स उपविजेता को 50 अंक, जबकि एकल उपविजेता को 44 अंक दिए जाएंगे।

 

सुरेशकुमार ने जीत के बाद कहा, "मुझे पक्का नहीं था कि मैं दिल्ली आ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी एंट्री बिल्कुल आखिरी मिनट में मिली थी। सच कहूं तो, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था क्योंकि पक्का नहीं था कि मैं खेलूंगा या नहीं। आज के मैच से पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वह एक अच्छा खिलाड़ी और एक युवा खिलाड़ी है। मैं बस अच्छा टेनिस खेलने के इरादे से मैच में गया था।"

 

दूसरे नतीजों में, टॉप क्वालिफाइंग सीड डेनिस येवसेयेव को मित्सुकी वेई कांग लियोंग को तीन सेट के रोमांचक मुकाबले में 6-4, 6-7(3), 6-4 से हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दसवीं सीड एरिक वैनशेलबोइम ने भी कड़ी परीक्षा दी, एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सिद्धार्थ रावत को 5-7, 6-2, 6-2 से हराया। दूसरी सीड इयोनिस जिलास ने वाइल्डकार्ड इशाक इकबाल के खिलाफ शुरुआती सेट में कड़ा मुकाबला जीता और फिर 7-6(6), 6-2, 6-3 से जीत हासिल की, जबकि छठी सीड लुका कैस्टेलनुओवो और सातवीं सीड एलेक्जेंडर बिंदा ने पार्थ अग्रवाल और उदित कंबोज को हराकर सीधे सेटों में जीत हासिल की।

 

तीसरी सीड हियोन चुंग ने अल्टरनेट नितिन कुमार सिन्हा पर 6-2, 6-1 से जीत हासिल करते हुए शानदार खेल दिखाया, लेकिन बाकी जगहों पर भी ड्रामा कम नहीं था। एलेक्जेंडर डोंस्की ने 12वीं सीड एस डी प्रज्वल देव को 6-3, 7-5 से हराया, और अल्टरनेट उइसुंग पार्क ने नौवीं सीड मुकुंद शशिकुमार को 6-4, 6-2 से हराकर ड्रॉ में उलटफेर किया। विजेता अब सोमवार को दूसरे और आखिरी क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचेंगे, जहां मेन ड्रॉ में छह जगहों के लिए मुकाबला होगा।

 

प्राइज मनी की बात करें तो सिंगल्स चैंपियन को 17,000 डॉलर और रनर-अप को 9,600 डॉलर मिलेंगे। डबल्स विजेता जोड़ी 4,980 डॉलर साझा करेगी, जबकि उपविजेता टीम को 2,880 डॉलर मिलेंगे।

--आईएएनएस

 

 

 

