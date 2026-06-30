श्रेयस अय्यर की बतौर बल्लेबाज इंग्लैंड टी20 सीरीज में कड़ी परीक्षा होगी: पुजारा

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि श्रेयस अय्यर में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन सीरीज में उनकी बल्लेबाजी की कड़ी परीक्षा होगी।

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इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज से पहले पुजारा ने कहा, "भारतीय टीम में जमे-जमाए टॉप ऑर्डर की मजबूती के कारण वैभव सूर्यवंशी के तुरंत डेब्यू करने की संभावना नहीं है।"

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने जियोस्टार पर कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद इंग्लैंड में टी20 सीरीज जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बनना श्रेयस अय्यर के लिए मुश्किल होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। बेहतर व्हाइट-बॉल पिचों के साथ भी, इंग्लिश कंडीशन में खेलना एक अलग तरह की चुनौती है। श्रेयस पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वह दो साल के अंतराल के बाद भारतीय टीम के लिए टी20 खेल रहे हैं। उनके सामने कड़ी चुनौती है।"

पुजारा ने चुनौतियों के बावजूद अय्यर के नेतृत्व पर भरोसा जताया और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी हालिया सफलता की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, "एक कप्तान के तौर पर, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स के साथ बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उन्हें यह भूमिका दी गई है। वह टीम का आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और अपने खिलाड़ियों को आजादी देते हैं। अय्यर की बल्लेबाजी तय करेगी कि टी20 की राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी कितनी सफल रहती है। बल्लेबाजी में ही उनकी असली परीक्षा होगी। उन्हें मिडिल ऑर्डर में खुद को साबित करना होगा।

भारतीय टी20 कप्तान के रूप में अय्यर की पारी की शुरुआत निराशाजनक रही है। भारतीय टीम को अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज गंवानी पड़ी है। टीम इंडिया को दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।

आयरलैंड के बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला बुधवार को रात 10 बजे (भारतीय समयानुसार) से डरहम में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके