श्रीलंका प्लेयर्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने कुसल मेंडिस

कोलंबो, 8 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंकाई पुरुषों की व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान कुसल मेंडिस को नए बने श्रीलंकाई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसएलपीसीए) का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। महिला टीम की कप्तान चमारी अथापट्टू और लेग-स्पिन बॉलिंग ऑल-राउंडर वानिंदु हसरंगा के मुख्य सपोर्टर के तौर पर, इस एसोसिएशन को इस आइलैंड देश में पेशेवर क्रिकेटरों के लिए एक स्वतंत्र और समावेशी आवाज के तौर पर बनाया गया है।

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श्रीलंकाई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने शनिवार को एक बयान में कहा, "एसएलपीसीए का बनना श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए एक अहम समय पर हुआ है, देश में खेल में लगातार सकारात्मक प्रगति और सुधार के बाद, जिसमें गवर्नेंस को मजबूत करने और घरेलू संरचना को आधुनिक बनाने के लिए खेल की ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का काम भी शामिल है।"

एसएलपीसीए का लॉन्च प्रशासनिक उथल-पुथल के एक बड़े दौर के बीच हुआ है, जिसमें श्रीलंका क्रिकेट अभी सरकार द्वारा बनाई गई ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के तहत सुधार से गुजर रहा है।

बयान में आगे कहा गया, "गवर्नेंस सुधारों और बदलाव के काम के साथ-साथ, खिलाड़ियों की असली, संगठित आवाज होना एक आधुनिक, मिलकर काम करने वाले खेल की ओर एक और जरूरी कदम है, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है।"

वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूसीए) से सीधे जुड़ा हुआ, एसएलपीसीए श्रीलंकाई खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन और इंग्लैंड के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन जैसी संस्थाओं के साथ ग्लोबल प्लेयर-एडवोकेसी नेटवर्क में लाता है।

इस अवसर पर मेंडिस ने कहा, "हमें इस जरूरी समय में श्रीलंका के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्था बनाने पर गर्व है। हम श्रीलंका क्रिकेट, ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट आगे भी बढ़ रहा है। पिछले खिलाड़ी यूनियनों के उलट, एसएलपीसीए को सीधे मौजूदा बड़े खिलाड़ी लीड करते हैं, और यह महिला क्रिकेट को बराबरी का दर्जा देता है। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के काम से, हमने श्रीलंकाई क्रिकेट में पहले ही बहुत तरक्की देखी है।"

चमारी ने कहा, "प्लेयर्स एसोसिएशन बनाना एक जरूरी कदम है। इससे श्रीलंकाई क्रिकेटर क्रिकेट और दूसरे खेलों में हमारे कई अंतरराष्ट्रीय साथियों के साथ जुड़ते हैं।

--आईएएनएस

पीएके