सऊदी अरब के खिलाफ लामिन यामल होंगे शुरुआती इलेवन का हिस्सा? कोच डे ला फुएंते ने दिया जवाब

अटलांटा, 21 जून (आईएएनएस)। स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्टार खिलाड़ी लामिन यामल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप एच में सऊदी अरब के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम का हिस्सा होंगे या नहीं।

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स्पेन का प्रदर्शन पहले मैच में काबो वर्डे के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा था और मुकाबला गोलरहित ड्रॉ पर खत्म हुआ था। इस मुकाबले में यामल को शुरुआती इलेवन में जगह नहीं मिली थी और वह दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे। कोच डे ला फुएंते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यामल पूरी तरह फिट हैं और अच्छी फॉर्म में हैं।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर काफी उत्साहित है और जरूरत पड़ने पर वह अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सऊदी अरब के खिलाफ मैच में यामल को शुरुआत से खेलने का मौका मिलेगा या फिर वह फिर से बेंच से उतरेंगे। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट अभी अंतिम फैसला मैच से पहले की रणनीति के आधार पर लेगा।

सिन्हुआ के मुताबिक, डे ला फुएंते ने कहा, "वह ठीक हैं, यह सबसे अच्छी खबर है। हम मैच से पहले उनकी कंडीशन देखेंगे और अच्छा प्लान बनाया जाएगा। हम हमेशा खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। अगर लामिन मैदान पर उतरते हैं तो उन्हें सकारात्मक असर डालना चाहिए। हमारा गोल एक टीम के तौर पर जीतना है।"

कोच ने आगे कहा, "अगर हम काबो वर्डे के खिलाफ मुकाबला 2-0 से जीत जाते, तो इसके आस-पास की कहानी बिल्कुल अलग होती। टीम में कोई घबराहट नहीं है। हमारे लिए आगामी मैच में जीत जरूरी है, और खिलाड़ी जोश में हैं। बाहर से बुराई अक्सर उनके मोटिवेशन को और बढ़ा देती है। हमने केप वर्डे के खिलाफ हुए मैच का सुधार की भावना से विश्लेषण किया है। हम इस आइडिया को बनाए रखेंगे और देखेंगे कि बाद में हम कुछ बदलते हैं या नहीं।"

--आईएएनएस

एसएम/पीएम