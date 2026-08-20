बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: सात्विक-चिराग ने मलेशियाई जोड़ी को हराया, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में गुरुवार को दो बार के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और याप रॉय किंग को 21-23, 21-19, 21-17 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

सात्विक और चिराग ने पहला करीबी गेम हारने के बावजूद संयम बनाए रखा और मलेशियाई जोड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का किया, जहां उनका मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा।

गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिन के आखिरी मैच में, सात्विक और चिराग ने मलेशियाई खिलाड़ियों के खिलाफ पहले गेम में दो गेम प्वाइंट्स बचाए, लेकिन फिर भी गेम हार गए। हालांकि, दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम बनाए रखा और 16-18 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचाया। आखिरी गेम में भी कुछ ऐसा ही हुआ; सात्विक और चिराग 12-15 से पीछे थे, लेकिन फिर स्कोर 17-17 से बराबर किया और अगले चार प्वाइंट्स जीतकर क्वार्टर-फाइनल में जगह पक्की कर ली।

इससे पहले, ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानिशी को मात देकर 11 साल में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय विमेंस डबल्स जोड़ी बनने का कारनामा किया।

ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के 2015 में जकार्ता में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर-फाइनल (अंतिम आठ) में पहुंचने के बाद से भारत की कोई भी विमेंस डबल्स जोड़ी इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई थी।

वहीं, पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु छठा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने इस टूर्नामेंट मे उतरी थीं, लेकिन उन्हें गुरुवार को चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग झी यी से 11-21, 21-15, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, बड़े खिलाड़ियों को हराने वाले आयुष शेट्टी का सफर इंडोनेशिया के अलवी फरहान से 19-21-19, 11-21 की हार के साथ खत्म हो गया।

--आईएएनएस

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