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सारांश जैन: 33 साल के ऑलराउंडर को टीम इंडिया में पहली बार मिली जगह, एमपी के लिए खेलते हैं घरेलू क्रिकेट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 28, 2026, 06:51 AM
सारांश जैन: 33 साल के ऑलराउंडर को टीम इंडिया में पहली बार मिली जगह, एमपी के लिए खेलते हैं घरेलू क्रिकेट

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। घरेलू क्रिकेट के जाने-माने नाम सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी गई है। 33 साल के सारांश मध्यप्रदेश की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और टीम का बड़ा चेहरा हैं।

सारांश जैन का जन्म 31 मार्च 1993 को इंदौर में हुआ था। बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करने वाले सारांश जैन ने 21 साल की उम्र में 2014 में मध्यप्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। सारांश ने मध्यप्रदेश के लिए 2017 में लिस्ट ए और टी20 में भी डेब्यू किया। डेब्यू के बाद से वह इस टीम के नियमित और प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं।

जैन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मध्यप्रदेश टीम को मजबूत संतुलन देते हैं। प्रथम श्रेणी में लगातार उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। मुंबई को हराकर 2021-2022 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य रहे सारांश ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में मध्यप्रदेश के लिए 7 मैचों में 30 विकेट लिए।

भारतीय टीम मैनेजमेंट टेस्ट फॉर्मेट में एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में निपुण हो और टीम को खेल के दोनों विभागों में मजबूती दे सके। जैन टीम की इस जरूरत को पूरा करने के श्रेष्ठ विकल्प के रूप में उभरे हैं। उनके लंबे अनुभव ने भी टीम इंडिया में उनके चयन में अहम भूमिका निभाई है। देखना होगा कि श्रीलंका में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का उनका लंबा इंतजार समाप्त होता है या नहीं।

सांराश के घरेलू करियर पर गौर करें, तो 54 प्रथम श्रेणी मैचों की 85 पारियों में 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाते हुए 2,223 रन बनाने के अलावा, वे 188 विकेट ले चुके हैं। वहीं, 47 लिस्ट ए मैचों की 35 पारियों में 553 रन और 38 विकेट, और 20 टी20 मैचों में उन्होंने 18 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके