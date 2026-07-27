सीडब्ल्यूजी 2026: 'आपके जज्बे और दृढ़ संकल्प ने देश का मान बढ़ाया,' राष्ट्रपति मुर्मु ने वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी को सराहा

ग्लासगो, 28 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम के जबरदस्त प्रदर्शन की तारीफ की, जिन्होंने सोमवार को ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम को बधाई। आपके जज्बे और दृढ़ संकल्प ने देश का मान बढ़ाया है। आपकी यह उपलब्धि देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती है।"

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बिंद्यारानी देवी को बहुत-बहुत बधाई। आपकी ताकत, हिम्मत और बेहतरीन प्रदर्शन की अटूट लगन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को एक और गर्व का पल दिलाया है। यह उपलब्धि और भी बड़ी सफलता की सीढ़ी बने।"

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 'एक्स' पर लिखा, "जज्बा, पकड़ और कामयाबी। महिलाओं के 58 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने और वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए पांचवां मेडल पक्का करने पर बिंद्यारानी देवी को बहुत-बहुत बधाई। देश का मान बढ़ाती रहें।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "बहुत बढ़िया बिंद्यारानी देवी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आपने हमें गौरवान्वित किया है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

बिंद्यारानी ने महिलाओं की 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता और देश के बढ़ते मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा। मणिपुर की इस वेटलिफ्टर ने कुल 199 किग्रा वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया; उन्होंने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 112 किग्रा वजन उठाया। बिंद्यारानी देवी ने बर्मिंघम में हुए 2022 गेम्स में 55 किग्रा वेट-क्लास में सिल्वर मेडल जीता था।

नाइजीरिया की राफियातू फोलाशादे लावल ने इवेंट में दबदबा बनाते हुए कुल 229 किग्रा (103 किग्रा स्नैच + 126 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि कनाडा की एन सोफी टैशरेउ ने कुल 215 किग्रा (94 किग्रा स्नैच + 121 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन के साथ सिल्वर मेडल जीता।

--आईएएनएस

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